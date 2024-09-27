Эксперты рассмотрели метод использования чеснока при лечении акне

Но главное, что нужно понять, — в борьбе с акне не стоит искать универсальных решений. Каждому нужен собственный метод, отвечающий потребностям его организма. Впрочем, есть нечто, полезное для всех: включите в повседневный уход процедуры с салициловой кислотой и перекисью бензоила, позволяющие устранить пробки в порах кожи.