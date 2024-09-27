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Posted 27 сентября, 19:39

Published 27 сентября, 19:39

Modified 27 сентября, 19:40

Updated 27 сентября, 19:40

Эксперты рассмотрели метод использования чеснока при лечении акне

Эксперты рассмотрели метод использования чеснока при лечении акне

27 сентября 2024, 19:39
Фото: Изображение Midjourney
Сеть TikTok переполнена роликами, где девушки натирают лица свежим чесноком. Таким образом они пытаются избавиться от акне.

Насколько действенным может быть этот способ ухода за кожей, выясняет newia.

Многих этот способ избавления от акне может привлечь своей дешевизной, натуральностью и простотой. Но не все так просто.

Эксперты указывают на то, что приверженцы этого способа лечения превратно понимают свойства чеснока. Продукт действительно содержит мощный антибактериальный и противогрибковый элемент аллицин. Однако при контакте с кожей он вызывает жжение и раздражение.

Если переусердствовать с нанесением на кожу чеснока, особенно сырого и измельченного, есть опасность довести ситуацию до ожогов и волдырей. Помимо этого, чеснок способен усилить воспалительные процессы от акне и осложнить их контактным дерматитом — реакцией на контакт с раздражающим веществом.

Дерматолог Лесли Рейнольдс предостерегает поклонников натурального ухода за кожей от массы нежелательных эффектов сырого чеснока: здесь и химические ожоги, и раздражения, и обострение акне, и даже рубцы.

Но главное, что нужно понять, — в борьбе с акне не стоит искать универсальных решений. Каждому нужен собственный метод, отвечающий потребностям его организма. Впрочем, есть нечто, полезное для всех: включите в повседневный уход процедуры с салициловой кислотой и перекисью бензоила, позволяющие устранить пробки в порах кожи.

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