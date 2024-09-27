Эксперты рассмотрели метод использования чеснока при лечении акне

Posted 27 сентября, 19:39
Published 27 сентября, 19:39
Modified 27 сентября, 19:40
Updated 27 сентября, 19:40
Насколько действенным может быть этот способ ухода за кожей, выясняет newia.
Многих этот способ избавления от акне может привлечь своей дешевизной, натуральностью и простотой. Но не все так просто.
Эксперты указывают на то, что приверженцы этого способа лечения превратно понимают свойства чеснока. Продукт действительно содержит мощный антибактериальный и противогрибковый элемент аллицин. Однако при контакте с кожей он вызывает жжение и раздражение.
Если переусердствовать с нанесением на кожу чеснока, особенно сырого и измельченного, есть опасность довести ситуацию до ожогов и волдырей. Помимо этого, чеснок способен усилить воспалительные процессы от акне и осложнить их контактным дерматитом — реакцией на контакт с раздражающим веществом.
Дерматолог Лесли Рейнольдс предостерегает поклонников натурального ухода за кожей от массы нежелательных эффектов сырого чеснока: здесь и химические ожоги, и раздражения, и обострение акне, и даже рубцы.
Но главное, что нужно понять, — в борьбе с акне не стоит искать универсальных решений. Каждому нужен собственный метод, отвечающий потребностям его организма. Впрочем, есть нечто, полезное для всех: включите в повседневный уход процедуры с салициловой кислотой и перекисью бензоила, позволяющие устранить пробки в порах кожи.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14