Лучшего сельского старосту выберут в Свердловской области

Posted 27 сентября, 12:55
Published 27 сентября, 12:55
Modified 27 сентября, 12:57
Updated 27 сентября, 12:57
Целью конкурса является поддержка тех активных старост-общественников, которые занимаются профилактикой возникновения пожаров, в том числе и техногенных.
В ведомстве отметили, что старосты сельских поселений региона — это важное звено в предупреждении ЧС. Именно они первыми оповещают жителей и начинают устранять пожары.
Конкурсная комиссия уже определена. Она будет оценивать работу каждого старосты по нескольким показателям и выставлять баллы. Показателями для выявления победителя станут количество проведенных публичных слушаний, принятых актов, информирование жителей и взаимодействие с органами местного управления, выяснила редакция TagilCity.ru. Заявки принимаются до 25 октября 2024 года.
Напомним, что весной текущего года старостам сел и деревень под Нижним Тагилом на 18% подняли заработную плату. С начислениями они ежемесячно получают около 4,6 тысячи рублей. Следует отметить, что раньше должность старосты не оплачивалась, они работали бесплатно.
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