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Posted 27 сентября, 12:55

Published 27 сентября, 12:55

Modified 27 сентября, 12:57

Updated 27 сентября, 12:57

Лучшего сельского старосту выберут в Свердловской области

Лучшего сельского старосту выберут в Свердловской области

27 сентября 2024, 12:55
Фото: 1MI
Конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта» проводит ГУ МЧС по Свердловской области.

Целью конкурса является поддержка тех активных старост-общественников, которые занимаются профилактикой возникновения пожаров, в том числе и техногенных.

В ведомстве отметили, что старосты сельских поселений региона — это важное звено в предупреждении ЧС. Именно они первыми оповещают жителей и начинают устранять пожары.

Конкурсная комиссия уже определена. Она будет оценивать работу каждого старосты по нескольким показателям и выставлять баллы. Показателями для выявления победителя станут количество проведенных публичных слушаний, принятых актов, информирование жителей и взаимодействие с органами местного управления, выяснила редакция TagilCity.ru. Заявки принимаются до 25 октября 2024 года.

Напомним, что весной текущего года старостам сел и деревень под Нижним Тагилом на 18% подняли заработную плату. С начислениями они ежемесячно получают около 4,6 тысячи рублей. Следует отметить, что раньше должность старосты не оплачивалась, они работали бесплатно.

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