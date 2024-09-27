Лучшего сельского старосту выберут в Свердловской области

Напомним, что весной текущего года старостам сел и деревень под Нижним Тагилом на 18% подняли заработную плату. С начислениями они ежемесячно получают около 4,6 тысячи рублей. Следует отметить, что раньше должность старосты не оплачивалась, они работали бесплатно.