Мэрия Карпинска выплатит 10 тысяч девочке за нападение бездомной собаки

Posted 27 сентября, 09:24
Published 27 сентября, 09:24
Modified 27 сентября, 09:26
Updated 27 сентября, 09:26
Девочка шла в школу, когда к ней подбежала собака и укусила ее за ногу. В школе она обратилась к врачу и ей была оказана помощь, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В этот же день девочка пришла в больницу, где ей диагностировали открытую рану ноги. Ей обработали место укуса и поставили укол. Мать школьницы обратилась в прокуратуру. В надзорном органе во время проверки установили, что в мэрии не был заключен контракт на отлов собак.
Во время судебного заседания администрация и мама пострадавшего ребенка пришли к мировому соглашению. Мэрия обязалась выплатить 10 тысяч до 15 ноября 2024 года.
Напомним, житель Сухого Лога натравливал свою собаку на соседей и их домашних животных. В отношении него возбудили уголовное дело.