Мэрия Карпинска выплатит 10 тысяч девочке за нападение бездомной собаки

В этот же день девочка пришла в больницу, где ей диагностировали открытую рану ноги. Ей обработали место укуса и поставили укол. Мать школьницы обратилась в прокуратуру. В надзорном органе во время проверки установили, что в мэрии не был заключен контракт на отлов собак.