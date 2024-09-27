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Posted 27 сентября, 09:24

Published 27 сентября, 09:24

Modified 27 сентября, 09:26

Updated 27 сентября, 09:26

Мэрия Карпинска выплатит 10 тысяч девочке за нападение бездомной собаки

Мэрия Карпинска выплатит 10 тысяч девочке за нападение бездомной собаки

27 сентября 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Администрация Карпинска выплатит 14-летней девочке 10 тысяч рублей за нападение бездомной собаки. Инцидент произошел утром 17 апреля 2024 года.

Девочка шла в школу, когда к ней подбежала собака и укусила ее за ногу. В школе она обратилась к врачу и ей была оказана помощь, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В этот же день девочка пришла в больницу, где ей диагностировали открытую рану ноги. Ей обработали место укуса и поставили укол. Мать школьницы обратилась в прокуратуру. В надзорном органе во время проверки установили, что в мэрии не был заключен контракт на отлов собак.

Во время судебного заседания администрация и мама пострадавшего ребенка пришли к мировому соглашению. Мэрия обязалась выплатить 10 тысяч до 15 ноября 2024 года.

Напомним, житель Сухого Лога натравливал свою собаку на соседей и их домашних животных. В отношении него возбудили уголовное дело.

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