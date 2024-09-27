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Posted 27 сентября, 14:59

Published 27 сентября, 14:59

Modified 27 сентября, 15:01

Updated 27 сентября, 15:01

Государство пять лет платило деньги екатеринбурженке за несуществующего ребенка

Не рожала, но деньги получала: екатеринбурженку будут судить за махинации с пособием

27 сентября 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney

Государство пять лет платило деньги екатеринбурженке за несуществующего ребенка

В Екатеринбурге будут судить лже-мать, которая пять лет обманывала государство и получала детское пособие.

Женщина подделала документы на ребенка и представила их в органы соцзащиты. Ей назначили пособие, которая она регулярно получала. Всего мошеннице выплатили более 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кроме ежемесячного пособия женщина также получила единовременные выплаты, которые положены после беременности и родов. На аферистку завели уголовное дело за хищение средств в крупном размере. Ее дело рассмотри Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

Ранее председатель кредитных кооперативов похитил у свердловчан более миллиарда рублей.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Прокуратура#Суд#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Пособие#Хищение#Екатеринбург
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