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Posted 27 сентября, 10:29

Published 27 сентября, 10:29

Modified 27 сентября, 10:31

Updated 27 сентября, 10:31

Неизвестный украл из школы воздушной гимнастики в Екатеринбурге 50 тысяч рублей

Неизвестный украл из школы воздушной гимнастики в Екатеринбурге 50 тысяч рублей

27 сентября 2024, 10:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестный украл 50 тысяч рублей из школы воздушной гимнастики на Уралмаше. Происшествие случилось ночью 26 сентября 2024 года.

Злоумышленник пробрался внутрь и похитил деньги из кассы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидицы, сотрудники организации обратились в полицию с заявлением. Известно, что несколько дней назад неизвестные обокрали магазин шаров, который находится рядом со школой.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина украл из магазина упаковку с банками пива на глазах у сотрудницы.

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