Неизвестный украл из школы воздушной гимнастики в Екатеринбурге 50 тысяч рублей

Posted 27 сентября, 10:29
Published 27 сентября, 10:29
Modified 27 сентября, 10:31
Updated 27 сентября, 10:31
Злоумышленник пробрался внутрь и похитил деньги из кассы, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
По словам очевидицы, сотрудники организации обратились в полицию с заявлением. Известно, что несколько дней назад неизвестные обокрали магазин шаров, который находится рядом со школой.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина украл из магазина упаковку с банками пива на глазах у сотрудницы.