Несколько десятков ВИЧ-инфицированных вышли на свободу из уральских колоний

Posted 27 сентября, 16:39
Published 27 сентября, 16:39
Modified 27 сентября, 16:41
Updated 27 сентября, 16:41
Всего на свободу выпущены 65 человек с различными болезнями, в том числе ВИЧ-инфицированные, проинформировали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.
Решение об освобождении заключенных с плохим здоровьем принимает специальная комиссия. С начала года врачи обследовали 237 человек, положительно решение принято по четверти обследованных.
Всего в свердловских колониях находятся 2766 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. Кроме того, в местах лишения свободы за последнее время на 7% уменьшилось число заключенных с наркотической зависимостью, отметили в ГУФСИН.
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