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Posted 27 сентября, 16:39

Published 27 сентября, 16:39

Modified 27 сентября, 16:41

Updated 27 сентября, 16:41

Из уральских колоний на свободу вышли люди с тяжелой формой ВИЧ

Несколько десятков ВИЧ-инфицированных вышли на свободу из уральских колоний

27 сентября 2024, 16:39
Фото: Изображение Midjourney

Из уральских колоний на свободу вышли люди с тяжелой формой ВИЧ

Тяжелобольные люди, в том числе с запущенными формами ВИЧ, вышли на свободу из колоний Свердловской области по состоянию здоровья.

Всего на свободу выпущены 65 человек с различными болезнями, в том числе ВИЧ-инфицированные, проинформировали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

Решение об освобождении заключенных с плохим здоровьем принимает специальная комиссия. С начала года врачи обследовали 237 человек, положительно решение принято по четверти обследованных.

Всего в свердловских колониях находятся 2766 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. Кроме того, в местах лишения свободы за последнее время на 7% уменьшилось число заключенных с наркотической зависимостью, отметили в ГУФСИН.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор мужу опекунши убитого Далера Бобиева.

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#Лидия Шиманаева#Свердловская область#Болезнь#Тюрьма#ВИЧ#Свобода#Заключение#Екатеринбург
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