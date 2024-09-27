Подозреваемого в нападении на школьницу под Верхней Пышмой отправили в СИЗО

Posted 27 сентября, 10:52
Published 27 сентября, 10:52
Modified 27 сентября, 10:54
Updated 27 сентября, 10:54
Суд, рассмотрев апелляцию семьи пострадавшей девочки, отправил школьника в следственный изолятор. Он будет находиться под стражей до 15 ноября 2024 года, пишет Е1.
Напомним, 12-летняя девочка пропала 15 сентября 2024 года, а утром ее нашли с серьезной травмой головы и переломом руки. Вскоре стало известно, что обвиняемый ее избил во время конфликта.
Подростка сначала оставили под домашним арестом, однако мама школьницы потребовала отправить его под стражу.