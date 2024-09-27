tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 10:52

Published 27 сентября, 10:52

Modified 27 сентября, 10:54

Updated 27 сентября, 10:54

Подозреваемого в нападении на школьницу под Верхней Пышмой отправили в СИЗО

Подозреваемого в нападении на школьницу под Верхней Пышмой отправили в СИЗО

27 сентября 2024, 10:52
Фото: 1MI
15-летнему подростку из села под Верхней Пышмой избрали меру пресечения за нападение на девочку.

Суд, рассмотрев апелляцию семьи пострадавшей девочки, отправил школьника в следственный изолятор. Он будет находиться под стражей до 15 ноября 2024 года, пишет Е1.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 15 сентября 2024 года, а утром ее нашли с серьезной травмой головы и переломом руки. Вскоре стало известно, что обвиняемый ее избил во время конфликта.

Подростка сначала оставили под домашним арестом, однако мама школьницы потребовала отправить его под стражу.

Толпа школьников в Нижнем Тагиле напала на одноклассника
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать пострадавшей девочки под Верхней Пышмой потребовала отправить нападавшего в СИЗОГлаву Артемовского отправят в СИЗО на два месяца за коррупциюСтали известны подробности нападения на девочку под Верхней Пышмой
#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Уголовное дело#Девочка#Криминал#СИЗО#ЧП#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Подросток#Мера пресечения#Инцидент
Подпишитесь
Популярное