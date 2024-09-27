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Posted 27 сентября, 12:31

Published 27 сентября, 12:31

Modified 27 сентября, 12:33

Updated 27 сентября, 12:33

Эксперт Володихин дал советы по хранению урожая помидоров в зимнее время

Помидоры пролежат до весны, если протереть их этой жидкостью: простейший способ

27 сентября 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт Володихин дал советы по хранению урожая помидоров в зимнее время

Сюжет
Дом и сад
Если вы решили хранить часть урожая томатов в необработанном виде, то можете столкнуться с тем, что плоды быстро загнивают и портятся. Однако есть одно надежное средство, которое обезопасит овощи. После такой обработки они легко пролежат до весны.

Помидоры, как и любые другие овощи, лучше хранятся в прохладных помещениях при температуре воздуха не выше 12 градусов. Идеально, если это будет погреб или подвал с хорошей вентиляцией. Однако если ни того, ни другого нет, то можно попробовать использовать обычную кладовую в доме.

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Эксперт-садовод и агроном Алексей Володихин, автор и ведущий канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», советует использовать для хранения томатов обычные ящики — деревянные или пластиковые с отверстиями. Если нет ящиков, то подойдут обычные картонные коробки, в которых нужно проделать отверстия для воздуха. Следует выбирать только белые и зеленые плоды. Те, которые уже начали краснеть, лежать не будут. Если в ящик попадет хотя бы один красный плод, то от него быстро покраснеют и все остальные.

Также нужно внимательно осмотреть томаты на предмет фитофторы: если есть даже небольшие коричневые пятнышки, то лежать такие овощи не будут и заразят соседей. Храните их в темном месте, чтобы избежать воздействия прямых солнечных лучей, которые могут привести к быстрому созреванию.

Красные помидоры хранить не стоит, лучше сразу употребите их в пищуКрасные помидоры хранить не стоит, лучше сразу употребите их в пищу
Красные помидоры хранить не стоит, лучше сразу употребите их в пищу. Фото: 1MI
Плоды перед закладкой на хранение притирают водкой, чтобы обеззаразить, — рекомендует Алексей Володихин.

Дно ящика следует выложить листами чистой белой бумаги. Далее укладывается слой помидоров — они должны располагаться вверх плодоножками и не должны соприкасаться друг с другом боками. Друг на друга помидоры укладывать можно, однако в этом случаи слои надо прокладывать торфом или мхом. Максимальное количество слове в ящике — не более трех. Зимой время от времени проверяйте томаты и убирайте начавшие портиться или гнить.

А вот такими способами можно сохранить картошку в домашних условиях.

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