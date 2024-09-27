Помидоры пролежат до весны, если протереть их этой жидкостью: простейший способ

Эксперт-садовод и агроном Алексей Володихин, автор и ведущий канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», советует использовать для хранения томатов обычные ящики — деревянные или пластиковые с отверстиями. Если нет ящиков, то подойдут обычные картонные коробки, в которых нужно проделать отверстия для воздуха. Следует выбирать только белые и зеленые плоды. Те, которые уже начали краснеть, лежать не будут. Если в ящик попадет хотя бы один красный плод, то от него быстро покраснеют и все остальные.