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Posted 27 сентября, 09:29

Published 27 сентября, 09:29

Modified 27 сентября, 09:31

Updated 27 сентября, 09:31

Последние дни сентября в Свердловской области будут теплыми

Последние дни сентября в Свердловской области будут теплыми

27 сентября 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики предрекают теплый конец сентября в Свердловской области. Хорошая погода сохранится и в начале октября 2024 года.

Синоптик Алексей Пулин отметил, что холодный фронт ушел в Западную Сибирь. Поэтому ночные температуры воздуха станут более комфортными для свердловчан. По его данным, опубликованным в telegram-канале, из-за антициклона над Казахстаном тепло в регионе вполне может сохраниться до конца следующей недели, то есть и в начале октября.

В ближайшие выходные дни, 28 и 29 сентября, днем Солнце будет прогревать воздух до +21 градуса, а ночью прогнозируется до +12 градусов. Осадков не ожидается, предстоит малооблачная и солнечная погода.

Напомним, что в Нижнем Тагиле шквалистые порывы ветра разорвали флаг, установленный на набережной пруда. Полотнище заменили на следующий день.

В Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют теплую погоду со смогом
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Погода#Природа#Тепло#Осень#Сентябрь#Екатеринбург
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