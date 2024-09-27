Последние дни сентября в Свердловской области будут теплыми

Синоптик Алексей Пулин отметил, что холодный фронт ушел в Западную Сибирь. Поэтому ночные температуры воздуха станут более комфортными для свердловчан. По его данным, опубликованным в telegram-канале, из-за антициклона над Казахстаном тепло в регионе вполне может сохраниться до конца следующей недели, то есть и в начале октября.