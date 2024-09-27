Последние дни сентября в Свердловской области будут теплыми

Posted 27 сентября, 09:29
Published 27 сентября, 09:29
Modified 27 сентября, 09:31
Updated 27 сентября, 09:31
Синоптик Алексей Пулин отметил, что холодный фронт ушел в Западную Сибирь. Поэтому ночные температуры воздуха станут более комфортными для свердловчан. По его данным, опубликованным в telegram-канале, из-за антициклона над Казахстаном тепло в регионе вполне может сохраниться до конца следующей недели, то есть и в начале октября.
В ближайшие выходные дни, 28 и 29 сентября, днем Солнце будет прогревать воздух до +21 градуса, а ночью прогнозируется до +12 градусов. Осадков не ожидается, предстоит малооблачная и солнечная погода.
Напомним, что в Нижнем Тагиле шквалистые порывы ветра разорвали флаг, установленный на набережной пруда. Полотнище заменили на следующий день.