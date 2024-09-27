Президент ТПП РФ раскрыл особенности экономического потенциала Рязанской области

Posted 27 сентября, 16:43
Published 27 сентября, 16:43
Modified 27 сентября, 16:45
Updated 27 сентября, 16:45
Инвестиционная привлекательность Рязанской области базируется на нескольких преимуществах. В первую очередь это современная транспортная сеть: три трассы, две железные дороги, судоходство по реке Оке. То, что Рязанская область граничит с Московской, позволяет направлять производимую здесь продукцию в столицу. Также особого внимания заслуживает потенциал энергетической отрасли.
Президент ТПП РФ Сергей Катырин подчеркивает, что в Рязанской области — очень диверсифицированная экономика, региону удается всесторонне развиваться. Наблюдается развитие промышленности, агропромышленного комплекса, что приводит к росту инвестирования в экономику.
По словам Катырина, с точки зрения системы ТПП в РФ Рязанская ТПП — одна из наиболее быстроразвивающихся. Он предполагает, что на данный момент здесь находится самая быстрорастущая палата в стране с точки зрения членской базы и оказываемых услуг. Ведется взаимодействие и с командой губернатора, и с законодателями. При участии торгово-промышленной палаты области реализуется ряд инициатив. Например, «Забота» — проект, который на протяжении последних нескольких лет после своего запуска помог десяткам тысяч его участников — многодетным семьям, людям преклонного возраста. Предприниматели запустили для них проект, обеспечивающий возможность более бюджетно приобретать продукты и прочие товары.
На презентации коснулись и темы проработки регионального инвестиционного стандарта, формирующего подходящую среду для привлечения финансирования в регионе. Удалось добиться сокращения на 20–30% сроков выполнения основных этапов инвестпроектов, стало возможным за пять рабочих дней получить техусловия для подключения к электросетям в индустриальных парках, за 30 рабочих дней есть возможность получить участок в аренду без торгов. Такие нововведения положительно сказались на экономическом развитии области буквально сразу после их внедрения.
Губернатор Рязанской области Павел Малков упоминает, что инвестирование в экономику региона было зафиксировано и в 2023 году. В текущем году они начали расти еще более активно. Развиваются промышленность, аграрный сектор, превышая среднестатические показатели по России.
В дискуссии особо упоминался кадровый потенциал региона. В Рязанской области функционируют 13 вузов, 29 учреждений среднего специального образования. Каждый год дипломы получают 12 тысяч выпускников вузов и ссузов.
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