Президент ТПП РФ раскрыл особенности экономического потенциала Рязанской области

По словам Катырина, с точки зрения системы ТПП в РФ Рязанская ТПП — одна из наиболее быстроразвивающихся. Он предполагает, что на данный момент здесь находится самая быстрорастущая палата в стране с точки зрения членской базы и оказываемых услуг. Ведется взаимодействие и с командой губернатора, и с законодателями. При участии торгово-промышленной палаты области реализуется ряд инициатив. Например, «Забота» — проект, который на протяжении последних нескольких лет после своего запуска помог десяткам тысяч его участников — многодетным семьям, людям преклонного возраста. Предприниматели запустили для них проект, обеспечивающий возможность более бюджетно приобретать продукты и прочие товары.