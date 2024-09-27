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Posted 27 сентября, 08:38

Published 27 сентября, 08:38

Modified 27 сентября, 08:40

Updated 27 сентября, 08:40

Суд в Екатеринбурге вынес приговор приемному отцу Далера

Приемный отец погибшего 6-летнего мальчика в Екатеринбурге отправлен в тюрьму

27 сентября 2024, 08:38
Фото: 1MI

Суд в Екатеринбурге вынес приговор приемному отцу Далера

Сюжет
Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
В Екатеринбурге состоялся суд над опекуном шестилетнего Далера Александром Наумовым.

Наумов был приговорен к 5 годам тюремного заключения. Также его лишили звания сержант, пишет Е1.

При этом сообщается, что отцу погибшего ребенка отказали в компенсации в размере пяти миллионов рублей.

Напомним, 26 августа 2024 года в Екатеринбурге начался судебный процесс над Вероникой Наумовой, которая обвиняется в истязаниях и убийстве подопечного. Мальчик скончался в конце 2022 года, однако его тело нашли спустя полгода.

Вскоре задержали его опекуншу. Как выяснилось позже, муж подсудимой знал, что произошло. Также он был в курсе издевательств над мальчиком.

Муж опекунши Далера из Екатеринбурга отказался платить 5 млн за гибель ребенка
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