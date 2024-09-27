tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 10:33

Published 27 сентября, 10:33

Modified 27 сентября, 10:35

Updated 27 сентября, 10:35

Призывников Свердловской области не будут отправлять на СВО

Призывников Свердловской области не будут отправлять на СВО

27 сентября 2024, 10:33
Фото: 1MI
С 1 октября 2024 года в Свердловской области начнется осенний призыв в армию. Новобранцы будут проходить службу на территории РФ. Но не во всех регионах.

Законодательство не поменялось. Как и ранее свердловчан, которых отберет специально созданная комиссия для прохождения срочной службы, отправят служить во все военные округа Российской Федерации.

Однако у них не будет возможности пройти службу в новых регионах страны. Это сообщили в Министерстве обороны.

Ранее мы сообщали о том, что в Свердловской области создана призывная комиссия, которую возглавил губернатор Евгений Куйвашев.

Будут ли отправлять призывников из Свердловской области на СВО?
Узнать подробнее
Читайте также:
Минобороны смягчит требования к призывникамКуда отправят служить срочников из Свердловской области
#Евгения Сафина#Общество#Свердловская область#Армия#Призывники#Екатеринбург#СВО
Подпишитесь
Популярное