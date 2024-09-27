Призывников Свердловской области не будут отправлять на СВО

Posted 27 сентября, 10:33
Published 27 сентября, 10:33
Modified 27 сентября, 10:35
Updated 27 сентября, 10:35
Законодательство не поменялось. Как и ранее свердловчан, которых отберет специально созданная комиссия для прохождения срочной службы, отправят служить во все военные округа Российской Федерации.
Однако у них не будет возможности пройти службу в новых регионах страны. Это сообщили в Министерстве обороны.
Ранее мы сообщали о том, что в Свердловской области создана призывная комиссия, которую возглавил губернатор Евгений Куйвашев.