Ремонт в тагильской школе, драка с нокаутом, свадьба в воздухе и бабье лето

Тагильчанин женился на возлюбленной прямо в воздухе, на борту самолета. Пара летела в Грузию, чтобы отметить с друзьями помолвку. Однако один из приятелей решить устроить молодым людям сюрприз и организовал церемонию бракосочетания. За землю свердловчане приземлились уже мужем и женой.