Ремонт в тагильской школе, драка с нокаутом, свадьба в воздухе и бабье лето

Posted 27 сентября, 16:52
Published 27 сентября, 16:52
Modified 27 сентября, 16:54
Updated 27 сентября, 16:54
Мэр Владислав Пинаев рассказал о ходе ремонта в школе №33. В здании уже появилась новая крыша, завершен ремонт перекрытий. Также строители поменяют системы отопления и канализации, проведут новую проводку и сделают ремонт.
В тагильской школе №80 произошла жестокая драка. На перемене поссорились и сцепились два семиклассника. Затем в дело вмешался третий школьник, который нокаутировал одного из драчунов. Ребенок сильно ударился головой.
Тагильчанин женился на возлюбленной прямо в воздухе, на борту самолета. Пара летела в Грузию, чтобы отметить с друзьями помолвку. Однако один из приятелей решить устроить молодым людям сюрприз и организовал церемонию бракосочетания. За землю свердловчане приземлились уже мужем и женой.
Последние сентябрьские деньки порадуют жителей Нижнего Тагила теплой погодой — в город придет бабье лето. Осадков и заморозков в ночное время не ожидается, однако яркое солнце будет сопровождаться сильным порывистым ветром.
В Свердловской области резко выросла потребность в воспитателях. Число вакансий увеличилось сразу на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В среднем свердловские воспитатели зарабатывают 34 тысячи рублей. За последний год зарплаты выросли на 13%.
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