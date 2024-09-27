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Posted 27 сентября, 16:52

Published 27 сентября, 16:52

Modified 27 сентября, 16:54

Updated 27 сентября, 16:54

Ремонт в тагильской школе, драка с нокаутом, свадьба в воздухе и бабье лето

Ремонт в тагильской школе, драка с нокаутом, свадьба в воздухе и бабье лето

27 сентября 2024, 16:52
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В школе №33 Нижнего Тагила продолжается капитальный ремонт. Дети устроили жестокие разборки на перемене в одном из образовательных учреждений города. Тагильчанин женился на любимой девушке в самолете. В детских садах Свердловской области не хватает воспитателей. На Урал придет бабье лето.

Мэр Владислав Пинаев рассказал о ходе ремонта в школе №33. В здании уже появилась новая крыша, завершен ремонт перекрытий. Также строители поменяют системы отопления и канализации, проведут новую проводку и сделают ремонт.

В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт школы № 33
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В тагильской школе №80 произошла жестокая драка. На перемене поссорились и сцепились два семиклассника. Затем в дело вмешался третий школьник, который нокаутировал одного из драчунов. Ребенок сильно ударился головой.

В Нижнем Тагиле школьники устроили драку в школе № 80. Видео
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Тагильчанин женился на возлюбленной прямо в воздухе, на борту самолета. Пара летела в Грузию, чтобы отметить с друзьями помолвку. Однако один из приятелей решить устроить молодым людям сюрприз и организовал церемонию бракосочетания. За землю свердловчане приземлились уже мужем и женой.

Житель Нижнего Тагила женился во время полета
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Последние сентябрьские деньки порадуют жителей Нижнего Тагила теплой погодой — в город придет бабье лето. Осадков и заморозков в ночное время не ожидается, однако яркое солнце будет сопровождаться сильным порывистым ветром.

«Бабье лето» придет в Нижний Тагил в конце сентября
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В Свердловской области резко выросла потребность в воспитателях. Число вакансий увеличилось сразу на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В среднем свердловские воспитатели зарабатывают 34 тысячи рублей. За последний год зарплаты выросли на 13%.

В Свердловской области на 30% выросла потребность в воспитателях
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