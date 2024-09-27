Сделайте это с почвой осенью: летом огурцы завалят вас урожаем

Огурцы будут расти лучше, если поместить их в благоприятную среду. Родина этого овоща — Индия и Китай. Там огурцы растут на плодородных, богатых органикой, слабокислых почвах и всегда приносят богатый урожай. Если добиться максимально приближенных к родным условий, то огурцы обязательно порадуют богатым урожаем.