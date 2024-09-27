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Posted 27 сентября, 13:21

Published 27 сентября, 13:21

Modified 27 сентября, 13:23

Updated 27 сентября, 13:23

Сделайте это с почвой осенью: летом огурцы завалят вас урожаем

Сделайте это с почвой осенью: летом огурцы завалят вас урожаем

27 сентября 2024, 13:21
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Опытные агрономы знают, что готовить почву для будущих посадок нужно именно осенью, потому что внесенные вами удобрения успеют впитаться и обогатить землю необходимыми микроэлементами.

Ухаживая за участком осенью, мы существенно облегчаем себе жизнь весной, в начале сезона, когда на дачном участке и других забот хватает. О правильной подготовке земли для выращивания огурцов рассказала блогер-агроном, автор Telegram-канала «Семена Алтая» Виктория Карелина.

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Огурцы будут расти лучше, если поместить их в благоприятную среду. Родина этого овоща — Индия и Китай. Там огурцы растут на плодородных, богатых органикой, слабокислых почвах и всегда приносят богатый урожай. Если добиться максимально приближенных к родным условий, то огурцы обязательно порадуют богатым урожаем.

Вот почему правило номер один для выращивания огурцов — это внесение органических удобрений, которые максимально обогатят почву фосфором, калием и азотом.

Огурцы идеально располагать на грядах после культур «высокого выноса», то есть тех, которые забирают из почвы очень много питания. Это корнеплоды — лук, свекла, морковь и картофель, а также капуста. Эти культуры истощили землю, почве необходимо большое количество органики. А огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы — это единственные растения, которые способны вынести большое количество органики, — говорит Виктория Карелина.
Фото: Photo by Dan Gold on Unsplash

Осенью на один квадратный мер почвы необходимо добавить 10-12 кг свежего навоза (коровяка или конского) или свежего компоста. Другой вариант — сажать огурцы прямо на компосте. Для этого необходимо подготовить грядку следующим образом: вниз кладем измельченные веточки малины, сверху — слой грунта, далее идет слой скошенной травы, опять грунт. Слои можно чередовать — получится компостирование «на месте». Заложенная растительность будет перегнивать и перепревать, обеспечивая почву необходимыми микроэлементами.

Чтобы ускорить созревание этого компоста, можно внести в грядку азотные удобрения: 2-3 ложки аммиачной селитры или карбамида на 10-литровое ведро воды. Пролейте грядку, и процесс компостирования пойдет намного быстрее. К весне идеальная почва для посадки огурцов будет готова.

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#Лидия Шиманаева#Россия#Урожай#Огурцы#Окружающая среда#Почва#Дача#Удобрения#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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