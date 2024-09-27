Сделайте это с почвой осенью: летом огурцы завалят вас урожаем

Posted 27 сентября, 13:21
Published 27 сентября, 13:21
Modified 27 сентября, 13:23
Updated 27 сентября, 13:23
Ухаживая за участком осенью, мы существенно облегчаем себе жизнь весной, в начале сезона, когда на дачном участке и других забот хватает. О правильной подготовке земли для выращивания огурцов рассказала блогер-агроном, автор Telegram-канала «Семена Алтая» Виктория Карелина.
Огурцы будут расти лучше, если поместить их в благоприятную среду. Родина этого овоща — Индия и Китай. Там огурцы растут на плодородных, богатых органикой, слабокислых почвах и всегда приносят богатый урожай. Если добиться максимально приближенных к родным условий, то огурцы обязательно порадуют богатым урожаем.
Вот почему правило номер один для выращивания огурцов — это внесение органических удобрений, которые максимально обогатят почву фосфором, калием и азотом.
Огурцы идеально располагать на грядах после культур «высокого выноса», то есть тех, которые забирают из почвы очень много питания. Это корнеплоды — лук, свекла, морковь и картофель, а также капуста. Эти культуры истощили землю, почве необходимо большое количество органики. А огурцы, кабачки, патиссоны и тыквы — это единственные растения, которые способны вынести большое количество органики, — говорит Виктория Карелина.
Осенью на один квадратный мер почвы необходимо добавить 10-12 кг свежего навоза (коровяка или конского) или свежего компоста. Другой вариант — сажать огурцы прямо на компосте. Для этого необходимо подготовить грядку следующим образом: вниз кладем измельченные веточки малины, сверху — слой грунта, далее идет слой скошенной травы, опять грунт. Слои можно чередовать — получится компостирование «на месте». Заложенная растительность будет перегнивать и перепревать, обеспечивая почву необходимыми микроэлементами.
Чтобы ускорить созревание этого компоста, можно внести в грядку азотные удобрения: 2-3 ложки аммиачной селитры или карбамида на 10-литровое ведро воды. Пролейте грядку, и процесс компостирования пойдет намного быстрее. К весне идеальная почва для посадки огурцов будет готова.
Ранее эксперты рассказали, какие манипуляции нельзя проводить с розами осенью.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14