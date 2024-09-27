Сковорода перестанет обрастать жиром и нагаром: полезные лайфхаки для кухни

Posted 27 сентября, 10:06
Published 27 сентября, 10:06
Modified 27 сентября, 10:08
Updated 27 сентября, 10:08
Готовить на сковороде без жира и грязи можно, следуя нескольким простым рекомендациям.
Застилаем пергамент, наливаем масло и жарим котлеты, как обычно. После сворачиваем бумагу и выбрасываем. Сковорода остается безупречно чистой, — советуют эксперты Telegram-канала «Хитрости для хозяйки».
Кроме того, эксперты советуют контролировать количество жира, который вы используете во время готовки. Например, для этой цели можно использовать специальные спреи для растительного масла, которые позволяют грамотно дозировать его.
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