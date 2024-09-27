Сковорода перестанет обрастать жиром и нагаром: полезные лайфхаки для кухни

Сюжет Дом и сад

Каждый раз после приготовления пищи на сковороде остается толстый слой жира и нагара. Ее придется замачивать, а потом чистить. Все это отнимает время и силы. А можно ли сделать так, чтобы сковорода всегда оставалась чистой?