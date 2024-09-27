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Posted 27 сентября, 10:06

Published 27 сентября, 10:06

Modified 27 сентября, 10:08

Updated 27 сентября, 10:08

Сковорода перестанет обрастать жиром и нагаром: полезные лайфхаки для кухни

Сковорода перестанет обрастать жиром и нагаром: полезные лайфхаки для кухни

27 сентября 2024, 10:06
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Каждый раз после приготовления пищи на сковороде остается толстый слой жира и нагара. Ее придется замачивать, а потом чистить. Все это отнимает время и силы. А можно ли сделать так, чтобы сковорода всегда оставалась чистой?

Готовить на сковороде без жира и грязи можно, следуя нескольким простым рекомендациям.

  • Используйте антипригарную сковороду. Современные антипригарные покрытия позволяют готовить без масла или с минимальным его количеством. Используйте силиконовые или деревянные лопатки, которые меньше царапают покрытие.
  • Выбирайте подходящие ингредиенты. Используйте продукты с низким содержанием жира. Например, вместо жирного мяса можно взять куриную грудку или рыбу.
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  • Приготовление на воде или бульоне. Чтобы еда не прилипала, можно добавлять немного воды или бульона. Это поможет сохранить сочность продуктов.
  • Правильная температура. Начинайте готовить на умеренном огне. Слишком высокая температура может привести к пригоранию и образованию грязи.
  • Использование крышки. Закрывайте сковороду крышкой, чтобы избежать разбрызгивания и ускорить процесс приготовления.
  • Подготовка продуктов. Протрите продукты бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки влаги, которая может вызвать разбрызгивание при контакте с горячей поверхностью.
  • Готовьте на пергаментной бумаге. Это очень нужная на кухне вещь, так как пергамент не пригорает, не плавится и не выделяет вредных веществ. Он не имеет запаха и обладает нейтральным рН.
Застилаем пергамент, наливаем масло и жарим котлеты, как обычно. После сворачиваем бумагу и выбрасываем. Сковорода остается безупречно чистой, — советуют эксперты Telegram-канала «Хитрости для хозяйки».

Кроме того, эксперты советуют контролировать количество жира, который вы используете во время готовки. Например, для этой цели можно использовать специальные спреи для растительного масла, которые позволяют грамотно дозировать его.

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#Лидия Шиманаева#Россия#Еда#Дом#Окружающая среда#Сковорода#Кухня#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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