Сохранят яркий цвет и не порвутся: как правильно постирать джинсы в машинке

Джинсы всегда необходимо сортировать по цвету и стирать их отдельно от светлой одежды, чтобы избежать окрашивания. Перед стиркой обязательно выворачивайте джинсы наизнанку. Это помогает уменьшить трение между цветной наружной поверхностью и другими вещами в стиральной машине — насыщенный цвет джинсов сохраняется дольше. К тому же машинная стирка сопряжена с воздействием на ткань, что может приводить к образованию катышков и постепенному изнашиванию. Но если джинсы вывернуты, то основную нагрузку принимает на себя внутренняя поверхность.