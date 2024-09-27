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Posted 27 сентября, 08:51

Published 27 сентября, 08:51

Modified 27 сентября, 08:53

Updated 27 сентября, 08:53

Сохранят яркий цвет и не порвутся: как правильно постирать джинсы в машинке

Сохранят яркий цвет и не порвутся: как правильно постирать джинсы в машинке

27 сентября 2024, 08:51
Фото: Photo by Maude Frédérique Lavoie on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Джинсы, особенно темные и новые, могут терять цвет во время машинной стирки, ткань быстро рвется и изнашивается. Чтобы продлить жизнь вещи, попробуйте воспользоваться этими полезными советами.

Джинсы всегда необходимо сортировать по цвету и стирать их отдельно от светлой одежды, чтобы избежать окрашивания. Перед стиркой обязательно выворачивайте джинсы наизнанку. Это помогает уменьшить трение между цветной наружной поверхностью и другими вещами в стиральной машине — насыщенный цвет джинсов сохраняется дольше. К тому же машинная стирка сопряжена с воздействием на ткань, что может приводить к образованию катышков и постепенному изнашиванию. Но если джинсы вывернуты, то основную нагрузку принимает на себя внутренняя поверхность.

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Если на джинсах есть вышивки, аппликации или другие декоративные элементы, стирка наизнанку помогает сохранить их в целости и сохранности. А еще эксперты по стирке считают, что выворачивание джинсов позволяет лучше очищать внутреннюю поверхность, где скапливаются пот и грязь.

При стирке джинсов используйте холодную или прохладную воду — не выше 30 градусов. Горячая вода может привести к выцветанию и ухудшению текстуры ткани. Лучше всего для стирки подходит мягкое жидкое средство, предназначенное для темной или цветной ткани. Отбеливатели и агрессивные химические вещества запрещены. Используйте деликатный или ручной режим стирки вашей стиральной машины. Это уменьшит трение и износ ткани.

Желательно сушить джинсы на улице, чтобы не образовался запах затхлостиЖелательно сушить джинсы на улице, чтобы не образовался запах затхлости
Желательно сушить джинсы на улице, чтобы не образовался запах затхлости. Фото: 1MI

Убедитесь, что джинсы тщательно выполосканы. Остатки моющего средства забиваются в волокна и приводят к выцветанию. Если возможно, то ставьте машинку на дополнительное полоскание. А вот сушить джинсы в сушильной машине не стоит. В ее камере очень высокая температура, которая деформирует и повреждает ткань.

Развесьте джинсы, чтобы они высохли естественным образом в тени, избегая прямых солнечных лучей. Это поможет сохранить их цвет. Если джинсы помяты после стирки, гладьте их на средней температуре также наизнанку, чтобы избежать появления блеска и повреждения ткани.

Соблюдая эти простые правила и вы сможете сохранить внешний вид и качество ваших джинсов надолго.

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Источник: belnovosti.by.

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