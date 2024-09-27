Сохранят яркий цвет и не порвутся: как правильно постирать джинсы в машинке

Posted 27 сентября, 08:51
Published 27 сентября, 08:51
Modified 27 сентября, 08:53
Updated 27 сентября, 08:53
Джинсы всегда необходимо сортировать по цвету и стирать их отдельно от светлой одежды, чтобы избежать окрашивания. Перед стиркой обязательно выворачивайте джинсы наизнанку. Это помогает уменьшить трение между цветной наружной поверхностью и другими вещами в стиральной машине — насыщенный цвет джинсов сохраняется дольше. К тому же машинная стирка сопряжена с воздействием на ткань, что может приводить к образованию катышков и постепенному изнашиванию. Но если джинсы вывернуты, то основную нагрузку принимает на себя внутренняя поверхность.
Если на джинсах есть вышивки, аппликации или другие декоративные элементы, стирка наизнанку помогает сохранить их в целости и сохранности. А еще эксперты по стирке считают, что выворачивание джинсов позволяет лучше очищать внутреннюю поверхность, где скапливаются пот и грязь.
При стирке джинсов используйте холодную или прохладную воду — не выше 30 градусов. Горячая вода может привести к выцветанию и ухудшению текстуры ткани. Лучше всего для стирки подходит мягкое жидкое средство, предназначенное для темной или цветной ткани. Отбеливатели и агрессивные химические вещества запрещены. Используйте деликатный или ручной режим стирки вашей стиральной машины. Это уменьшит трение и износ ткани.
Убедитесь, что джинсы тщательно выполосканы. Остатки моющего средства забиваются в волокна и приводят к выцветанию. Если возможно, то ставьте машинку на дополнительное полоскание. А вот сушить джинсы в сушильной машине не стоит. В ее камере очень высокая температура, которая деформирует и повреждает ткань.
Развесьте джинсы, чтобы они высохли естественным образом в тени, избегая прямых солнечных лучей. Это поможет сохранить их цвет. Если джинсы помяты после стирки, гладьте их на средней температуре также наизнанку, чтобы избежать появления блеска и повреждения ткани.
Соблюдая эти простые правила и вы сможете сохранить внешний вид и качество ваших джинсов надолго.
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Источник: belnovosti.by.
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