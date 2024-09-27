Сотрудники ГИБДД в Свердловской области поймали более 200 пьяных водителей за неделю

Posted 27 сентября, 05:43
Published 27 сентября, 05:43
Modified 27 сентября, 05:45
Updated 27 сентября, 05:45
Так, 212 водителей ехали в состоянии алкогольного опьянения. При этом самыми распространенными нарушениями стали тонировка окон автомобилей — 956 нарушений — и неиспользование ремня безопасности — 2795 случаев, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Кроме того, были пойманы более 270 водителей, управлявших транспортным средством без прав. 38 человек из них были их лишены. 111 свердловчан выезжали на встречную полосу, а 160 водителей не уступали место пешеходам.
Напомним, 26 сентября 2024 года полицейские в Екатеринбурге ловили нарушителей ПДД и мигрантов.