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Posted 27 сентября, 05:43

Published 27 сентября, 05:43

Modified 27 сентября, 05:45

Updated 27 сентября, 05:45

Сотрудники ГИБДД в Свердловской области поймали более 200 пьяных водителей за неделю

Сотрудники ГИБДД в Свердловской области поймали более 200 пьяных водителей за неделю

27 сентября 2024, 05:43
Фото: 1MI
В Свердловской области сотрудники ГИБДД во время рейдов зарегистрировали более 10 тысяч нарушений ПДД. Рейды проходили с 16 по 22 сентября 2024 года.

Так, 212 водителей ехали в состоянии алкогольного опьянения. При этом самыми распространенными нарушениями стали тонировка окон автомобилей — 956 нарушений — и неиспользование ремня безопасности — 2795 случаев, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Кроме того, были пойманы более 270 водителей, управлявших транспортным средством без прав. 38 человек из них были их лишены. 111 свердловчан выезжали на встречную полосу, а 160 водителей не уступали место пешеходам.

Напомним, 26 сентября 2024 года полицейские в Екатеринбурге ловили нарушителей ПДД и мигрантов.

9 нарушений ПДД было выявлено в Екатеринбурге за час во время рейда
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Водители#ЧП#Нарушение ПДД#Рейды#18+#Екатеринбург#Инцидент#Пьяные водители
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