Студентов и сотрудников УрГЭУ в Екатеринбурге эвакуировали из-за учебной тревоги

Posted 27 сентября, 06:52
Published 27 сентября, 06:52
Modified 27 сентября, 06:54
Updated 27 сентября, 06:54
Во время мероприятия все сотрудники и учащиеся действовали слаженно, рассказали в Telegram-канале УрГЭУ.
Вскоре плановая эвакуация была завершена и все расходятся по своим аудиториям. По словам ректора Якова Силина, подобные мероприятия будут проводиться и дальше. Также он призвал отнестись к этим тренировкам очень серьезно.
Напомним, 19 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле в районе ВМЗ прошли антитеррористические учения.