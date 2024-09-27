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Posted 27 сентября, 06:52

Published 27 сентября, 06:52

Modified 27 сентября, 06:54

Updated 27 сентября, 06:54

Студентов и сотрудников УрГЭУ в Екатеринбурге эвакуировали из-за учебной тревоги

Студентов и сотрудников УрГЭУ в Екатеринбурге эвакуировали из-за учебной тревоги

27 сентября 2024, 06:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прошла учебная эвакуация студентов и сотрудников УрГЭУ 27 сентября 2024 года.

Во время мероприятия все сотрудники и учащиеся действовали слаженно, рассказали в Telegram-канале УрГЭУ.

Вскоре плановая эвакуация была завершена и все расходятся по своим аудиториям. По словам ректора Якова Силина, подобные мероприятия будут проводиться и дальше. Также он призвал отнестись к этим тренировкам очень серьезно.

Напомним, 19 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле в районе ВМЗ прошли антитеррористические учения.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Студенты#Эвакуация#Мероприятие#Сотрудники#Учебная эвакуация#Екатеринбург#УрГЭУ#Ректор
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