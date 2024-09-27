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Posted 27 сентября, 09:03

Published 27 сентября, 09:03

Modified 27 сентября, 09:05

Updated 27 сентября, 09:05

Суд не запретил строительство частных крематориев в Свердловской области

Суд не запретил строительство частных крематориев в Свердловской области

27 сентября 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Свердловский областной суд 25 сентября рассмотрел заявление от группы жительниц региона, в котором они просят признать недействующим положение о порядке работы и содержания кладбищ и крематориев в Екатеринбурге.

Женщины утверждают, что положение не соответствует положениям федерального закона. При этом вопрос возведения частных крематориев в Екатеринбурге не рассматривался.

Также суд решил оставить заявление без удовлетворения, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Официальный текст будет размещен на сайте в течение 10 рабочих дней. Отмечается, что в течение месяца решение может быть обжаловано.

Ранее представители ритуальных служб в Свердловской области попросили разрешить строительство частных крематориев.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Суд#Строительство#Крематорий#Екатеринбург
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