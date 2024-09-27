Представители Gem Space сообщили, что одним из наиболее манипулятивных аспектов, поднимаемых в СМИ, является использование конфиденциальной информации о членах совета директоров компании. Критики отмечают, что швейцарский бизнесмен Бруно Хорн ранее занимался торговлей сталью, в то время как американец Майкл Джордан является владельцем компании Donesso, которая представляет продукцию холдинга Market Space в США. В Gem Space подчеркивают, что эти факты не связаны с предполагаемыми неправомерными действиями и лишь отвлекают внимание от настоящих достижений компании.