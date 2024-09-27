Суперапп Gem4Me предоставил план роста бизнеса

Posted 27 сентября, 13:10
Published 27 сентября, 13:10
Modified 27 сентября, 14:44
Updated 27 сентября, 14:44
В ответ на такие утверждения компания представила отчет о своей деятельности и опровергла ряд серьезных обвинений.
Одно из ключевых растиражированных в интернете обвинений: Gem4me якобы является финансовой пирамидой или компанией-однодневкой, пишет newsnn.ru. Однако у Gem4me есть успешный продукт — коммуникационная платформа Gem Space, у которой уже вышло 80 релизов. Все обновления доступны в крупнейших магазинах: Google Play, App Store, AppGallery от Huawei, Xiaomi Store и Samsung Galaxy Store.
Важно упомянуть, что Gem Space (ранее Gem4me) выпустила первую версию своего мобильного приложения в 2016 году для пользователей в Азии, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.
По информации представителей платформы, Gem Space сегодня является международной компанией с офисами в Европе, США, Канаде, на Ближнем Востоке и на Маврикии. Главные рынки — Индия (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%), Египет (4%) и Индонезия (4%). Gem Space не планирует работать в России и Беларуси из-за высокой конкуренции, что исключает наличие юридических лиц из России в её группе.
Представители Gem Space сообщили, что одним из наиболее манипулятивных аспектов, поднимаемых в СМИ, является использование конфиденциальной информации о членах совета директоров компании. Критики отмечают, что швейцарский бизнесмен Бруно Хорн ранее занимался торговлей сталью, в то время как американец Майкл Джордан является владельцем компании Donesso, которая представляет продукцию холдинга Market Space в США. В Gem Space подчеркивают, что эти факты не связаны с предполагаемыми неправомерными действиями и лишь отвлекают внимание от настоящих достижений компании.
Кроме того, в СМИ упоминается судебный иск, в котором фигурируют имена членов совета директоров Александра Качановского и Валерия Острикова. Тем не менее судебное решение четко указывает, что ни один из них не подозревается и не обвиняется в уголовных правонарушениях. Суд отметил, что дело не имело реальных оснований и фактически является сфабрикованным.
В настоящее время Gem Space активно взаимодействует с рынками развивающихся стран, рассматривая их как площадку для бизнес-возможностей и положительных социальных изменений. С 2023 года компания сосредоточила усилия на развитии B2B-направления через свой суперапп Gem Space, за которое отвечает отдельное подразделение Gem Soft.
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