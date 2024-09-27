Свердловский судья прокомментировал приговор Эвану Гершковичу

Минеев также рассказал, что может комментировать дело только в рамках фактов, которые общеизвестны. Так как дело рассматривалось в закрытом режиме и о происходящем на заседаниях рассказывать нельзя. Судья отметил только тот факт, что вину подсудимый не признавал.