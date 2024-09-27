Свердловский судья прокомментировал приговор Эвану Гершковичу

Posted 27 сентября, 13:46
Published 27 сентября, 13:46
Modified 27 сентября, 13:48
Updated 27 сентября, 13:48
Судья заявил, что на 200% уверен, что Гершкович работал на ЦРУ. Он совмещал работу и шпионаж. По мнению судьи, журналист совершенно законно оказался за решеткой.
Минеев также рассказал, что может комментировать дело только в рамках фактов, которые общеизвестны. Так как дело рассматривалось в закрытом режиме и о происходящем на заседаниях рассказывать нельзя. Судья отметил только тот факт, что вину подсудимый не признавал.
Напомним, по версии следствия, Эван Гершкович собирал секретные данные о работе Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. В результате суд приговорил журналиста к 16 годам колонии строгого режима. Однако 1 августа Гершкович был отправлен на родину в рамках обмена заключенными.
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