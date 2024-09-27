У екатеринбурженки украли браслет Cartier, кулон Mercury и 1 млн рублей

Posted 27 сентября, 11:23
Published 27 сентября, 11:23
Modified 27 сентября, 11:25
Updated 27 сентября, 11:25
Жительница Екатеринбурга в течение месяца жила в Турции со своим сожителем, а когда вернулась домой, то увидела, что дверь ее квартиры вскрыта.
За время ее отсутствия из квартиры вынесли очень дорогие ювелирные украшения и один миллион наличных.
Женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов на месте собрали улики. Возбуждено уголовное дело, пишет URA.RU.
В Екатеринбурге у пенсионерки похитили в автобусе почти 1,5 миллиона рублей.