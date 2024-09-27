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Posted 27 сентября, 11:23

Published 27 сентября, 11:23

Modified 27 сентября, 11:25

Updated 27 сентября, 11:25

У екатеринбурженки украли браслет Cartier, кулон Mercury и 1 млн рублей

У екатеринбурженки украли браслет Cartier, кулон Mercury и 1 млн рублей

27 сентября 2024, 11:23
Фото: 1MI
Екатеринбурженка отдыхала в Турции, когда ее квартиру ограбили. Воры вынесли дорогие украшения и около 1 млн рублей.

Жительница Екатеринбурга в течение месяца жила в Турции со своим сожителем, а когда вернулась домой, то увидела, что дверь ее квартиры вскрыта.

За время ее отсутствия из квартиры вынесли очень дорогие ювелирные украшения и один миллион наличных.

Женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов на месте собрали улики. Возбуждено уголовное дело, пишет URA.RU.

В Екатеринбурге у пенсионерки похитили в автобусе почти 1,5 миллиона рублей.

В Свердловской области неизвестные похитили семитонный экскаватор
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Ограбление#Вор#Екатеринбург#Инцидент
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