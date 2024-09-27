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Posted 27 сентября, 14:43

Published 27 сентября, 14:43

Modified 27 сентября, 14:45

Updated 27 сентября, 14:45

Прокуратура пригрозила «Уральским линиям» крупным штрафом за обман пассажира

«Уральские линии» могут заплатить штраф за обман с посадочными местами

27 сентября 2024, 14:43
Фото: 1MI

Прокуратура пригрозила «Уральским линиям» крупным штрафом за обман пассажира

Уральская транспортная прокуратура может наложить штраф на компанию «Уральские авиалинии» за срыв поездки жителя Екатеринбурга, которому не досталось места в самолете.

В отношении перевозчика составлен административный протокол, а руководству «Уральских авиалиний» вынесено представление, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 13 августа в аэропорту Сочи. Мужчина по имени Евгений Стоянов должен был лететь в Екатеринбург и имел на руках оформленный билет. Однако в последний момент в посадке на борт ему отказали, сославшись на нехватку мест. Причиной якобы стала замена лайнера на другой, меньшего размера. Места в самолете не хватило еще одной девушке. Пассажирам предложили вылететь следующим рейсом, никаких компенсаций им не выплатили.

В «Уральских авиалиниях» ситуацию официально не комментировали.

Ранее компанию оштрафовали за повреждение багажа.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Проверка#Административное дело#Уральские авиалинии#Пассажир#Транспортная прокуратура#Екатеринбург
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