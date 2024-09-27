«Уральские линии» могут заплатить штраф за обман с посадочными местами

Инцидент произошел 13 августа в аэропорту Сочи. Мужчина по имени Евгений Стоянов должен был лететь в Екатеринбург и имел на руках оформленный билет. Однако в последний момент в посадке на борт ему отказали, сославшись на нехватку мест. Причиной якобы стала замена лайнера на другой, меньшего размера. Места в самолете не хватило еще одной девушке. Пассажирам предложили вылететь следующим рейсом, никаких компенсаций им не выплатили.