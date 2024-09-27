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Posted 27 сентября, 14:34

Published 27 сентября, 14:34

Modified 27 сентября, 14:36

Updated 27 сентября, 14:36

В Екатеринбурге «ГАЗель» врезалась в ограждение и перегородила дорогу

В Екатеринбурге «ГАЗель» врезалась в ограждение и перегородила дорогу

27 сентября 2024, 14:34
Фото: 1MI
Водитель «ГАЗели» в Екатеринбурге влетел в железнодорожное ограждение. В результате он перегородил дорогу и спровоцировал пробку.

Авария случилась на переезде улицы Стартовой. Грузовик ехал от поселка Кольцово в сторону Арамиля.

По словам очевидца, водитель хотел проехать, но барьер не позволил этого сделать. Причиной стали то, что заграждение стало подниматься как раз в момент, когда грузовик ехал под ним, сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург». В результате передняя ось грузовика была вырвана и ушла назад. При этом грузовик проехал вперед.

Напомним, ранее попавшего в ДТП в Екатеринбурге водителя спасли таксист и его пассажир.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Водитель#Пробка#Екатеринбург#Авария
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