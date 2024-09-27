В Екатеринбурге «ГАЗель» врезалась в ограждение и перегородила дорогу

По словам очевидца, водитель хотел проехать, но барьер не позволил этого сделать. Причиной стали то, что заграждение стало подниматься как раз в момент, когда грузовик ехал под ним, сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург». В результате передняя ось грузовика была вырвана и ушла назад. При этом грузовик проехал вперед.