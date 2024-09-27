В Екатеринбурге на Сортировке неизвестные устроили стрельбу

Posted 27 сентября, 09:06
Published 27 сентября, 09:06
Modified 27 сентября, 09:08
Updated 27 сентября, 09:08
26 сентября консьержка одного из домов услыхала звуки хлопков, которые были схожи со звуками выстрелов. Она испугалась и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Они обнаружили неподалеку две гильзы от травматических патронов, пишет Ура.ру.
Сейчас проводится проверка. В УМВД по Екатеринбургу отметили, что заявлений ни от кого не поступало. Также никто не обращался в городские больницы или травмпункты.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге дружинники жестоко задержали участников вечеринки. Для этого они использовали оружие.