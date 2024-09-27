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Posted 27 сентября, 09:06

Published 27 сентября, 09:06

Modified 27 сентября, 09:08

Updated 27 сентября, 09:08

Жителей Сортировки в Екатеринбурге напугали звуки стрельбы

В Екатеринбурге на Сортировке неизвестные устроили стрельбу

27 сентября 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney

Жителей Сортировки в Екатеринбурге напугали звуки стрельбы

Стрельба случилась на улице Билимбаевская в Екатеринбурге. Очевидица вызвала полицию.

26 сентября консьержка одного из домов услыхала звуки хлопков, которые были схожи со звуками выстрелов. Она испугалась и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Они обнаружили неподалеку две гильзы от травматических патронов, пишет Ура.ру.

Сейчас проводится проверка. В УМВД по Екатеринбургу отметили, что заявлений ни от кого не поступало. Также никто не обращался в городские больницы или травмпункты.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге дружинники жестоко задержали участников вечеринки. Для этого они использовали оружие.

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