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Posted 27 сентября, 16:14

Published 27 сентября, 16:14

Modified 27 сентября, 16:16

Updated 27 сентября, 16:16

Две девочки пострадали в ДТП с такси в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по вине таксиста в ДТП пострадали девочки 10 и 15 лет

27 сентября 2024, 16:14
Фото: ГАИ Свердловской области

Две девочки пострадали в ДТП с такси в Екатеринбурге

Таксист не поделил дорогу с иномаркой, перестраиваясь в другой ряд. В больницу попали две сестры 10 и 15 лет.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в четверг, 26 сентября, на дублере Сибирского тракта. Семья находилась на приеме у врача, добираться домой решили на такси. В момент столкновения несовершеннолетние сидели сзади, они были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает пресс-служба ГАИ Екатеринбурга.

Автоинспекторы установили, что таксист за рулем Hyundai Solaris спровоцировал опасную ситуацию и столкнулся с Mitsubishi Lancer — иномарка двигалась в том же направлении, но в другом ряду. В момент аварии 36-летний таксист, местный житель, был трезв. Он имеет водительский стаж 15 лет, протоколы об административном правонарушении на него до этого момента не составлялись.

В Екатеринбурге 27 сентября «Газель» въехала в заграждение, создав помеху для движения.

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#Лидия Шиманаева#ДТП#Нарушение#Такси#Несовершеннолетние#Травмы#18+#Екатеринбург#Авария
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