В Екатеринбурге по вине таксиста в ДТП пострадали девочки 10 и 15 лет

Автоинспекторы установили, что таксист за рулем Hyundai Solaris спровоцировал опасную ситуацию и столкнулся с Mitsubishi Lancer — иномарка двигалась в том же направлении, но в другом ряду. В момент аварии 36-летний таксист, местный житель, был трезв. Он имеет водительский стаж 15 лет, протоколы об административном правонарушении на него до этого момента не составлялись.