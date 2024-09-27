В Екатеринбурге по вине таксиста в ДТП пострадали девочки 10 и 15 лет

Posted 27 сентября, 16:14
Published 27 сентября, 16:14
Modified 27 сентября, 16:16
Updated 27 сентября, 16:16
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в четверг, 26 сентября, на дублере Сибирского тракта. Семья находилась на приеме у врача, добираться домой решили на такси. В момент столкновения несовершеннолетние сидели сзади, они были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает пресс-служба ГАИ Екатеринбурга.
Автоинспекторы установили, что таксист за рулем Hyundai Solaris спровоцировал опасную ситуацию и столкнулся с Mitsubishi Lancer — иномарка двигалась в том же направлении, но в другом ряду. В момент аварии 36-летний таксист, местный житель, был трезв. Он имеет водительский стаж 15 лет, протоколы об административном правонарушении на него до этого момента не составлялись.
В Екатеринбурге 27 сентября «Газель» въехала в заграждение, создав помеху для движения.
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