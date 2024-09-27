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Posted 27 сентября, 12:51

Published 27 сентября, 12:51

Modified 27 сентября, 12:53

Updated 27 сентября, 12:53

В Екатеринбурге подростки стали основными нарушителями среди самокатчиков

В Екатеринбурге подростки стали основными нарушителями среди самокатчиков

27 сентября 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге чаще всего в дорожно-транспортные происшествия на электросамокатах попадают подростки.

В Екатеринбурге правила дорожного движения во время передвижения на СИМ чаще всего нарушают несовершеннолетние юноши.

В этом году привлекли 3800 самокатчиков-нарушителей, что на 300 человек больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил майор полиции Антон Попов в ходе пресс-конференции.

Напомним, пенсионерка в Екатеринбурге получит более 400 тысяч за травму из-за наезда самоката.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Подростки#Екатеринбург#Самокат#Инцидент
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