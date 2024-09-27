В Каменске-Уральском спустя 18 лет будут судить агрессора с топором

Posted 27 сентября, 15:25
Published 27 сентября, 15:25
Modified 27 сентября, 15:27
Updated 27 сентября, 15:27
Уроженец Ульяновской области напал на местного жителя после конфликта на бытовой почве. В тот день потерпевший отмечал свой 32-й день рождения. Сначала преступник бил свою жертву ногами, а потом набросился с топором. Расследование уголовного дела завершено спустя 18 лет, сообщает пресс-служба СУ СК Свердловской области.
Житель Каменска-Уральского выжил, а нападавшего вычислили не сразу. Был проведен целый ряд розыскных мероприятий, в результате которых его личность все же установили. Оказалось, что на свердловчанина напал рецидивист, которому на тот момент было 42 года. Он неоднократно судим — за кражи, распространение наркотиков и разбой. Первый срок мужчина получил в 14 лет.
После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Ивделе два года тюрьмы получил мужчина, напавший на полицейского.
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