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Posted 27 сентября, 15:25

Published 27 сентября, 15:25

Modified 27 сентября, 15:27

Updated 27 сентября, 15:27

В Каменске-Уральском мужчина ответит за совершенное 18 лет назад преступление

В Каменске-Уральском спустя 18 лет будут судить агрессора с топором

27 сентября 2024, 15:25
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском мужчина ответит за совершенное 18 лет назад преступление

В 2006 году мужчина набросился с топором на жителя Каменска-Уральского в день его рождения. Жертва чудом выжила, а агрессора вычислили много лет спустя.

Уроженец Ульяновской области напал на местного жителя после конфликта на бытовой почве. В тот день потерпевший отмечал свой 32-й день рождения. Сначала преступник бил свою жертву ногами, а потом набросился с топором. Расследование уголовного дела завершено спустя 18 лет, сообщает пресс-служба СУ СК Свердловской области.

Житель Каменска-Уральского выжил, а нападавшего вычислили не сразу. Был проведен целый ряд розыскных мероприятий, в результате которых его личность все же установили. Оказалось, что на свердловчанина напал рецидивист, которому на тот момент было 42 года. Он неоднократно судим — за кражи, распространение наркотиков и разбой. Первый срок мужчина получил в 14 лет.

После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Ивделе два года тюрьмы получил мужчина, напавший на полицейского.

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#Лидия Шиманаева#Каменск-Уральский#Криминал#Нападение#Топор#СК РФ#Рецидивист#Екатеринбург
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