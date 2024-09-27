В Каменске-Уральском спустя 18 лет будут судить агрессора с топором

Житель Каменска-Уральского выжил, а нападавшего вычислили не сразу. Был проведен целый ряд розыскных мероприятий, в результате которых его личность все же установили. Оказалось, что на свердловчанина напал рецидивист, которому на тот момент было 42 года. Он неоднократно судим — за кражи, распространение наркотиков и разбой. Первый срок мужчина получил в 14 лет.