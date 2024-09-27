В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт школы № 33

Posted 27 сентября, 06:03
Published 27 сентября, 06:03
Modified 27 сентября, 06:05
Updated 27 сентября, 06:05
Ремонт школы № 33 в Нижнем Тагиле идет полным ходом.
На сегодняшний день уже отремонтирована кровля и установлены новые перекрытия. Подходит к концу и выполнение черновой отделки, сообщил на своей странице Вконтакте Владислав Пинаев.
Градоначальник также отметил, что в помещении укрепили оконные и дверные проемы.
В настоящее время рабочие монтируют оконные блоки, проводят канализацию, отопление, воду и электричество.