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Posted 27 сентября, 06:03

Published 27 сентября, 06:03

Modified 27 сентября, 06:05

Updated 27 сентября, 06:05

В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт школы № 33

В Нижнем Тагиле продолжается капитальный ремонт школы № 33

27 сентября 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле полностью выполнен ремонт кровли и установлены новые перекрытия в школе № 33.

Ремонт школы № 33 в Нижнем Тагиле идет полным ходом.

На сегодняшний день уже отремонтирована кровля и установлены новые перекрытия. Подходит к концу и выполнение черновой отделки, сообщил на своей странице Вконтакте Владислав Пинаев.

Градоначальник также отметил, что в помещении укрепили оконные и дверные проемы.

В настоящее время рабочие монтируют оконные блоки, проводят канализацию, отопление, воду и электричество.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается ремонт детской поликлиники на Карла Маркса.

В Нижнем Тагиле рассказали о ходе ремонта старейшей поликлиники города
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Школа#Ремонт#Капитальный ремонт#Екатеринбург
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