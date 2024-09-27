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Posted 27 сентября, 13:20

Published 27 сентября, 13:20

Modified 27 сентября, 13:22

Updated 27 сентября, 13:22

В Нижнем Тагиле школьники устроили жесткую драку в школе № 80

В Нижнем Тагиле школьники устроили драку в школе № 80. Видео

27 сентября 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле школьники устроили жесткую драку в школе № 80

В Нижнем Тагиле школьники устроили драку в школе № 80. Одного из мальчиков отправили в нокаут.

Инцидент произошел 27 сентября.

Два мальчика из седьмого класса поссорились в школе. Неожиданно к ним подошел третий и сбил зачинщика с ног, а затем несколько раз ударил его ногами и убежал.

Мальчик ударился головой. Взрослых и охраны в это время в фойе, где все и произошло, не было. Все были заняты уборкой листьев и парню некому было помочь, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Ранее в Екатеринбурге на Сортировке у школы №148 подростки устроили массовую драку.

В Качканаре суд взыскал с мамы мальчика 100 тысяч рублей за устроенную драку
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Школьники#Школа#Драка#18+#Екатеринбург#Инцидент
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