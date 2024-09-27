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Posted 27 сентября, 06:49

Published 27 сентября, 06:49

Modified 27 сентября, 06:51

Updated 27 сентября, 06:51

В Свердловской области на 30% выросла потребность в воспитателях

В Свердловской области на 30% выросла потребность в воспитателях

27 сентября 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области число вакансий воспитателя за первое полугодие 2024 года почти на 30% превышает данные за аналогичный период 2023 года.

На сегодняшний день за работу с детьми в детском дошкольном учреждении свердловчанам предлагают 34000 рублей. Стоит отметить, что зарплата воспитателей в регионе выросла на 13% за последний год.

В целом в России оплата труда воспитателей выросла на 18% и в некоторых регионах составляет 40000 рублей, рассказали аналитики одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Для работы воспитателем необходимо иметь хорошие коммуникативные навыки, творческое мышление и знать детскую психику.

Напомним, вакансий в космонавтике стало больше в Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Работа#Статистика#Воспитатель#Вакансии#Екатеринбург
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