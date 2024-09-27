В Свердловской области на 30% выросла потребность в воспитателях

Posted 27 сентября, 06:49
Published 27 сентября, 06:49
Modified 27 сентября, 06:51
Updated 27 сентября, 06:51
На сегодняшний день за работу с детьми в детском дошкольном учреждении свердловчанам предлагают 34000 рублей. Стоит отметить, что зарплата воспитателей в регионе выросла на 13% за последний год.
В целом в России оплата труда воспитателей выросла на 18% и в некоторых регионах составляет 40000 рублей, рассказали аналитики одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России hh.ru.
Для работы воспитателем необходимо иметь хорошие коммуникативные навыки, творческое мышление и знать детскую психику.
Напомним, вакансий в космонавтике стало больше в Свердловской области.