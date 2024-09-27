В Свердловской области ограничат продажу алкоголя в «наливайках» по ночам

Posted 27 сентября, 12:02
Published 27 сентября, 12:02
Modified 27 сентября, 12:04
Updated 27 сентября, 12:04
Реализацию спиртного запретят в торговых точках, которые находятся в жилых домах. За последние два года жильцы написали несколько сотен жалоб на шумных посетителей, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Данные ограничения увеличат качество защиты прав свердловчан на тишину и покой вечером и ночью. Также это поспособствует сокращению торговых точек, где нелегально продают спиртное.
Напомним, специалист Антон Поддубный выступил с предложением продавать алкоголь людям от 21 года.