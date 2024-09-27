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Posted 27 сентября, 12:02

Published 27 сентября, 12:02

Modified 27 сентября, 12:04

Updated 27 сентября, 12:04

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя в «наливайках» по ночам

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя в «наливайках» по ночам

27 сентября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области в ночное время будет ограничена продажа спиртных напитков в объектах общепита. Данный запрет начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Реализацию спиртного запретят в торговых точках, которые находятся в жилых домах. За последние два года жильцы написали несколько сотен жалоб на шумных посетителей, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Данные ограничения увеличат качество защиты прав свердловчан на тишину и покой вечером и ночью. Также это поспособствует сокращению торговых точек, где нелегально продают спиртное.

Напомним, специалист Антон Поддубный выступил с предложением продавать алкоголь людям от 21 года.

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