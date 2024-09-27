В Свердловской области планируют ввести новый запрет на продажу алкоголя

Posted 27 сентября, 13:49
Published 27 сентября, 13:49
Modified 27 сентября, 13:51
Updated 27 сентября, 13:51
Региональные власти планируют запретить реализацию алкогольной продукции в ночное время в общепитах, расположенных в жилых домах и рядом с ними.
Закон направлен на защиту прав свердловчан на спокойную жизнь. Дело в том, что общепиты часто работают как магазины, круглосуточно реализуя алкоголь навынос. В самом же помещении употреблять алкоголь не запретят.
Законопроект уже одобрен правительством области и направлен на рассмотрение в Заксобрание, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Напомним, забег «Пивная миля» в Екатеринбурге отменен.
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