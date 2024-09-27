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Posted 27 сентября, 13:49

Published 27 сентября, 13:49

Modified 27 сентября, 13:51

Updated 27 сентября, 13:51

В Свердловской области планируют ввести новый запрет на продажу алкоголя

В Свердловской области планируют ввести новый запрет на продажу алкоголя

27 сентября 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области планируют ввести новый запрет на продажу алкогольной продукции.

Региональные власти планируют запретить реализацию алкогольной продукции в ночное время в общепитах, расположенных в жилых домах и рядом с ними.

Закон направлен на защиту прав свердловчан на спокойную жизнь. Дело в том, что общепиты часто работают как магазины, круглосуточно реализуя алкоголь навынос. В самом же помещении употреблять алкоголь не запретят.

Законопроект уже одобрен правительством области и направлен на рассмотрение в Заксобрание, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, забег «Пивная миля» в Екатеринбурге отменен.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Закон#Алкоголь#Законопроект#Екатеринбург
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