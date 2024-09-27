В Свердловской области создана призывная комиссия

Posted 27 сентября, 10:21
Published 27 сентября, 10:21
Modified 27 сентября, 10:23
Updated 27 сентября, 10:23
Сам глава региона возглавил комиссию. Кроме Евгения Куйвашева в состав вошли медики, члены правительства Свердловской области и другие специалисты.
Призывниками предстоит пройти медкомиссию. После вынесения вердикта врачей уже будет приниматься решение о годности молодых людей для прохождения срочной службы в армии и служению Отечеству. До 31 декабря 2024 года планируется призвать свыше трех тысяч человек, тогда как весной было призвано примерно четыре тысячи новобранцев.
Весной 2024 года в регионе на воинский учет было поставлено более 280 мигрантов-уклонистов. Все они имеют гражданство Российской Федерации.