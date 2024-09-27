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Posted 27 сентября, 10:21

Published 27 сентября, 10:21

Modified 27 сентября, 10:23

Updated 27 сентября, 10:23

Призывная кампания в Свердловской области стартует 1 октября

В Свердловской области создана призывная комиссия

27 сентября 2024, 10:21
Фото: 1MI

Призывная кампания в Свердловской области стартует 1 октября

Как и ранее, призывная осенняя кампания в Свердловской области начнется в 2024 году 1 октября. Указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Сам глава региона возглавил комиссию. Кроме Евгения Куйвашева в состав вошли медики, члены правительства Свердловской области и другие специалисты.

Призывниками предстоит пройти медкомиссию. После вынесения вердикта врачей уже будет приниматься решение о годности молодых людей для прохождения срочной службы в армии и служению Отечеству. До 31 декабря 2024 года планируется призвать свыше трех тысяч человек, тогда как весной было призвано примерно четыре тысячи новобранцев.

Весной 2024 года в регионе на воинский учет было поставлено более 280 мигрантов-уклонистов. Все они имеют гражданство Российской Федерации.

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#Евгения Сафина#Общество#Свердловская область#Армия#Призывники#Военкомат#Екатеринбург
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