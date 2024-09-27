В Свердловской области создана призывная комиссия

Призывниками предстоит пройти медкомиссию. После вынесения вердикта врачей уже будет приниматься решение о годности молодых людей для прохождения срочной службы в армии и служению Отечеству. До 31 декабря 2024 года планируется призвать свыше трех тысяч человек, тогда как весной было призвано примерно четыре тысячи новобранцев.