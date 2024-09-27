Ветер до 17 м/с ожидается в Свердловской области

Posted 27 сентября, 09:59
Published 27 сентября, 09:59
Modified 27 сентября, 10:01
Updated 27 сентября, 10:01
Свердловчанам рекомендуют соблюдать правила предосторожности. Так, во время штормового ветра необходимо закрывать окна и двери, убрать с балкона вещи, которые может снести порывами, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Также жителям региона не следует находиться и парковать автомобиль около деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, плохо установленных конструкций. Кроме того, следует быть осторожными при обращении с огнем.
Напомним, 21 сентября 2024 года в деревне под Нижним Тагилом из-за сильного ветра у одного из домов полностью снесло крышу.