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Posted 27 сентября, 09:59

Published 27 сентября, 09:59

Modified 27 сентября, 10:01

Updated 27 сентября, 10:01

Ветер до 17 м/с ожидается в Свердловской области

Ветер до 17 м/с ожидается в Свердловской области

27 сентября 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловскую область придет ветер с порывами до 17 метров в секунду 28 сентября 2024 года.

Свердловчанам рекомендуют соблюдать правила предосторожности. Так, во время штормового ветра необходимо закрывать окна и двери, убрать с балкона вещи, которые может снести порывами, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Также жителям региона не следует находиться и парковать автомобиль около деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, плохо установленных конструкций. Кроме того, следует быть осторожными при обращении с огнем.

Напомним, 21 сентября 2024 года в деревне под Нижним Тагилом из-за сильного ветра у одного из домов полностью снесло крышу.

Сильный порывистый ветер накроет Свердловскую область
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