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Posted 27 сентября, 04:06

Published 27 сентября, 04:06

Modified 27 сентября, 04:08

Updated 27 сентября, 04:08

Власти Свердловской области займутся закрытыми городами

Власти Свердловской области займутся закрытыми городами

27 сентября 2024, 04:06
Фото: Изображение Midjourney
Чиновники Свердловской области займутся развитием закрытых региональных городов.

Основные проблемы закрытых городов сегодня — это имущество и земля. Вопрос развития ЗАТО обсудили на всероссийском собрании в Екатеринбурге, рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областного парламента.

Известно, что города Новоуральск и Лесной существуют под контролем Росатома, а Уральский и Свободный — под управлением Минобороны. Также была выделена проблема границ этих городов, которые на сегодняшний день не определены.

Напомним, в 2024 году в 46 населенных пунктах Свердловской области появились сотовая связь и интернет.

В городах Свердловской области обсудили развитие «мусорной» инфраструктуры
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