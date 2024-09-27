Власти Свердловской области займутся закрытыми городами

Posted 27 сентября, 04:06
Published 27 сентября, 04:06
Modified 27 сентября, 04:08
Updated 27 сентября, 04:08
Основные проблемы закрытых городов сегодня — это имущество и земля. Вопрос развития ЗАТО обсудили на всероссийском собрании в Екатеринбурге, рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областного парламента.
Известно, что города Новоуральск и Лесной существуют под контролем Росатома, а Уральский и Свободный — под управлением Минобороны. Также была выделена проблема границ этих городов, которые на сегодняшний день не определены.
Напомним, в 2024 году в 46 населенных пунктах Свердловской области появились сотовая связь и интернет.