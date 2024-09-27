Забег «Пивная миля» в Екатеринбурге отменен

Posted 27 сентября, 10:43
Published 27 сентября, 10:43
Modified 27 сентября, 10:45
Updated 27 сентября, 10:45
Необычный забег хотели провести в Екатеринбурге в субботу, 28 сентября.
Участники соревнований по условиям должны были пробежать 4 круга на стадионе «Локомотив», предварительно выпив четыре бутылки пенного.
Однако в проведении мероприятия было отказано. Причиной назвали запрет на употребление алкогольных напитков на спортобъектах, сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД по городу.
Организаторы забега пообещали вернуть деньги тем, кто уже оплатил участие в «Пивной миле».
Ранее в Екатеринбурге невозмутимый грабитель вынес из магазина пиво на глазах у продавца.