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Posted 27 сентября, 10:43

Published 27 сентября, 10:43

Modified 27 сентября, 10:45

Updated 27 сентября, 10:45

Забег «Пивная миля» в Екатеринбурге отменен

Забег «Пивная миля» в Екатеринбурге отменен

27 сентября 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
«Пивная миля» в Екатеринбурге не состоится. Спортивно-алкогольное мероприятие отменили по уважительной причине.

Необычный забег хотели провести в Екатеринбурге в субботу, 28 сентября.

Участники соревнований по условиям должны были пробежать 4 круга на стадионе «Локомотив», предварительно выпив четыре бутылки пенного.

Однако в проведении мероприятия было отказано. Причиной назвали запрет на употребление алкогольных напитков на спортобъектах, сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД по городу.

Организаторы забега пообещали вернуть деньги тем, кто уже оплатил участие в «Пивной миле».

Ранее в Екатеринбурге невозмутимый грабитель вынес из магазина пиво на глазах у продавца.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Запрет#Отмена#Забег#Екатеринбург
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