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Posted 27 сентября, 11:22

Published 27 сентября, 11:22

Modified 27 сентября, 11:24

Updated 27 сентября, 11:24

Житель Ивделя отправится в тюрьму почти на 2 года за нападение на полицейского

Житель Ивделя отправится в тюрьму почти на 2 года за нападение на полицейского

27 сентября 2024, 11:22
Фото: 1MI
Суд в Ивделе приговорил местного жителя к лишению свободы почти на два года за нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошел 23 февраля 2024 года.

Правоохранители пришли в квартиру осужденного после сообщения местного жителя. Мужчина был в нетрезвом состоянии и стал угрожать полицейским, а также ударил одного из них по голове, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к одному году и восьми месяцам тюремного заключения в ИК строгого режима.

Напомним, 14 сентября 2024 года в Первоуральске пациент ударил ногой врача скорой помощи в служебной машине. Известно, что медик серьезных повреждений не получил.

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