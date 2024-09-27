Житель Ивделя отправится в тюрьму почти на 2 года за нападение на полицейского

Posted 27 сентября, 11:22
Published 27 сентября, 11:22
Modified 27 сентября, 11:24
Updated 27 сентября, 11:24
Правоохранители пришли в квартиру осужденного после сообщения местного жителя. Мужчина был в нетрезвом состоянии и стал угрожать полицейским, а также ударил одного из них по голове, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к одному году и восьми месяцам тюремного заключения в ИК строгого режима.
Напомним, 14 сентября 2024 года в Первоуральске пациент ударил ногой врача скорой помощи в служебной машине. Известно, что медик серьезных повреждений не получил.