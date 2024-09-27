Житель Нижнего Тагила женился во время полета

Posted 27 сентября, 09:06
Published 27 сентября, 09:06
Modified 27 сентября, 09:08
Updated 27 сентября, 09:08
Лиза из Качканара и тагильчанин Артем познакомились в Екатеринбурге. Весной молодой человек сделал любимой предложение.
Пара собрала близких друзей и вместе с ними отправились на самолете в Грузию отмечать данное событие.
Ничего не подозревающую пару, в небе ждал сюрприз. Пока они спали, один из друзей, ведущий мероприятий, организовал выездную церемонию бракосочетания. Он договорился обо всем с экипажем и молодые люди стали семьей прямо на борту самолета, пишет Е1.
Ранее две пары свердловчан поженились на выставке «Россия» на ВДНХ.