tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 09:06

Published 27 сентября, 09:06

Modified 27 сентября, 09:08

Updated 27 сентября, 09:08

Житель Нижнего Тагила женился во время полета

Житель Нижнего Тагила женился во время полета

27 сентября 2024, 09:06
Пара из Свердловской области поженилась в небе. Выездная церемония заключения брака прошла на борту самолета.

Лиза из Качканара и тагильчанин Артем познакомились в Екатеринбурге. Весной молодой человек сделал любимой предложение.

Пара собрала близких друзей и вместе с ними отправились на самолете в Грузию отмечать данное событие.

Ничего не подозревающую пару, в небе ждал сюрприз. Пока они спали, один из друзей, ведущий мероприятий, организовал выездную церемонию бракосочетания. Он договорился обо всем с экипажем и молодые люди стали семьей прямо на борту самолета, пишет Е1.

Ранее две пары свердловчан поженились на выставке «Россия» на ВДНХ.

Пары желают массово пожениться в День Семьи в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Свадьба#Семья#Брак#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное