Житель Нижнего Тагила женился во время полета

Ничего не подозревающую пару, в небе ждал сюрприз. Пока они спали, один из друзей, ведущий мероприятий, организовал выездную церемонию бракосочетания. Он договорился обо всем с экипажем и молодые люди стали семьей прямо на борту самолета, пишет Е1.