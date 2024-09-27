Житель Пермского края устроил дебош в поезде «Приобье — Екатеринбург»

Posted 27 сентября, 03:23
Published 27 сентября, 03:23
Modified 27 сентября, 03:25
Updated 27 сентября, 03:25
Пассажир, находясь в нетрезвом состоянии, оскорблял сотрудницу вагона-ресторана, а затем вооружился ножом и стал дергать ее одежду. Пришлось вызывать полицейских, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Суд назначил мужчине три года тюремного заключения условно, а также испытательный срок на протяжении двух лет.
Напомним, в августе 2024 года нетрезвый пассажир поезда «Новый Уренгой — Москва» устроил скандал с другими пассажирами и избил одного человека. Его сняли с поезда в Екатеринбурге и задержали.