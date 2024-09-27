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Posted 27 сентября, 03:23

Published 27 сентября, 03:23

Modified 27 сентября, 03:25

Updated 27 сентября, 03:25

Житель Пермского края устроил дебош в поезде «Приобье — Екатеринбург»

Житель Пермского края устроил дебош в поезде «Приобье — Екатеринбург»

27 сентября 2024, 03:23
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина из Пермского края устроил дебош в поезде, который ехал рейсом «Приобье — Екатеринбург». Инцидент произошел 5 мая 2024 года.

Пассажир, находясь в нетрезвом состоянии, оскорблял сотрудницу вагона-ресторана, а затем вооружился ножом и стал дергать ее одежду. Пришлось вызывать полицейских, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд назначил мужчине три года тюремного заключения условно, а также испытательный срок на протяжении двух лет.

Напомним, в августе 2024 года нетрезвый пассажир поезда «Новый Уренгой — Москва» устроил скандал с другими пассажирами и избил одного человека. Его сняли с поезда в Екатеринбурге и задержали.

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