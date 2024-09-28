10 распространенных ошибок при глажке белья: никогда так не делайте

Нельзя гладить вещи, с которых не отстирались пятна. Воздействие высоких температур на пятно приведет к тому, что они просто «запекутся». Отстирать их в следующий раз будет невозможно. Поэтому вещи с «запятнанной» репутацией отправляйте в корзину для белья для повторной стирки.