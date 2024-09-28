tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 09:53

Published 28 сентября, 09:53

Modified 28 сентября, 09:55

Updated 28 сентября, 09:55

Эксперт Жукова рассказала о распространенных ошибках при глажке вещей

10 распространенных ошибок при глажке белья: никогда так не делайте

28 сентября 2024, 09:53
Фото: 1MI

Эксперт Жукова рассказала о распространенных ошибках при глажке вещей

Сюжет
Дом и сад
Погладить белье не так уж сложно, особенно если в доме есть современный утюг с большим количеством функций. И все же хозяйки нередко допускают ошибки, которые сводят на нет все усилия по наведению красоты.

Эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова дала несколько практических советов о том, как правильно обращаться с утюгом, чтобы не испортить вещи. По ее мнению, есть 10 распространенных ошибок, которые иногда допускают даже опытные хозяйки.

Ошибка №1

Неправильно выбранная температура. Уму непостижимо, сколько вещей испорчено из-за этого! Нельзя гладить лен на минимальной температуре — вещь просто останется мятой. А шелк нельзя гладить на максимуме, он просто оплавится, ткань будет безвозвратно испорчена.

Чем отмыть белые кроссовки до кристальной чистоты: пять самых эффективных средств
Узнать подробнее

Ошибка №2

Не пытайтесь отгладить сухую вещь.

Оптимальный вариант — слегка влажная ткань. Если белье сильно высохло, сбрызните его из пульверизатора, — советует Марина Жукова.

Ошибка №3

Неправильный выбранный способ глажки. Некоторые ткани необходимо гладить вдоль волокон, другие — поперек. Конечно, прямых указаний на этикетках об этом найти не удастся. Но можно просто экспериментировать на небольшом участке и выбрать оптимальное направление.

Ошибка №4

Слишком сильное воздействие на ткань. Не следует давить слишком сильно на ручку, говорит Марина Жукова. Эффекта все равно не будет, а ткань можно прижечь. Утюг следует вести плавно, а для отглаживания складок и уголков использовать острый носик утюга.

Ошибка №5

Гладить без предварительной проверки. Не нужно сразу же ставить утюг всей подошвой на блузку или брюки. Проверьте, возможно, вы выставили слишком высокую температуру и сожжете вещь, оставив на ней темное пятно. Что бы вы ни гладили, сначала проверьте температуру на незаметной части ткани.

Фото: Photo by Filip Mroz on Unsplash

Ошибка №6

Неправильный выбор поверхности — она не должна быть слишком жесткой. Лучше всего гладить на специальной предназначенной для этого гладильной доске, которая должна быть широкой и устойчивой. Также нужно регулярно заботиться о смене чехлов.

Ошибка №7

Пренебрежение современными средствами для глажки. В магазинах сегодня продается немало спреев, которые помогают добиться идеально гладкой поверхности. Вы удивитесь, насколько они упростят вашу задачу. Купить такие средства, например, можно на маркетплейсах.

Ошибка №8

Неправильное хранение выглаженных вещей. Любые усилия пойдут насмарку, если выглаженную вещь сложить как попало.

Используйте плечики, аккуратно складывайте одежду в шкафу. Это избавит вас от лишней глажки, — советует Марина Жукова.

Ошибка №9

Нельзя гладить вещи, с которых не отстирались пятна. Воздействие высоких температур на пятно приведет к тому, что они просто «запекутся». Отстирать их в следующий раз будет невозможно. Поэтому вещи с «запятнанной» репутацией отправляйте в корзину для белья для повторной стирки.

Ошибка №10

Пренебрежение чистотой подошвы. Грязным утюгом можно прижечь вещь, даже если температурный режим выбран правильно. Убрать нагар можно с помощью специальных паст. Также подойдет обычная сода и солью. Процедуру проводите на горячей подошве, результат будет намного лучше.

Ранее эксперты рассказали о необычных способах использования в быту пищевой соды.

Как погладить вещь без утюга: эта уловка позволит всегда выглядеть ухоженно
Узнать подробнее
Читайте также:
Капроновые колготки не порвутся и не пойдут стрелами: вот секрет правильной стиркиНе только раны обрабатывать: как можно применять хлоргексидин в домашнем хозяйствеСковорода перестанет обрастать жиром и нагаром: полезные лайфхаки для кухни
#Лидия Шиманаева#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Одежда#Окружающая среда#Вещи#Ошибки#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Утюг
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика