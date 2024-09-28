10 распространенных ошибок при глажке белья: никогда так не делайте

Posted 28 сентября, 09:53
Published 28 сентября, 09:53
Modified 28 сентября, 09:55
Updated 28 сентября, 09:55
Эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова дала несколько практических советов о том, как правильно обращаться с утюгом, чтобы не испортить вещи. По ее мнению, есть 10 распространенных ошибок, которые иногда допускают даже опытные хозяйки.
Неправильно выбранная температура. Уму непостижимо, сколько вещей испорчено из-за этого! Нельзя гладить лен на минимальной температуре — вещь просто останется мятой. А шелк нельзя гладить на максимуме, он просто оплавится, ткань будет безвозвратно испорчена.
Не пытайтесь отгладить сухую вещь.
Оптимальный вариант — слегка влажная ткань. Если белье сильно высохло, сбрызните его из пульверизатора, — советует Марина Жукова.
Неправильный выбранный способ глажки. Некоторые ткани необходимо гладить вдоль волокон, другие — поперек. Конечно, прямых указаний на этикетках об этом найти не удастся. Но можно просто экспериментировать на небольшом участке и выбрать оптимальное направление.
Слишком сильное воздействие на ткань. Не следует давить слишком сильно на ручку, говорит Марина Жукова. Эффекта все равно не будет, а ткань можно прижечь. Утюг следует вести плавно, а для отглаживания складок и уголков использовать острый носик утюга.
Гладить без предварительной проверки. Не нужно сразу же ставить утюг всей подошвой на блузку или брюки. Проверьте, возможно, вы выставили слишком высокую температуру и сожжете вещь, оставив на ней темное пятно. Что бы вы ни гладили, сначала проверьте температуру на незаметной части ткани.
Неправильный выбор поверхности — она не должна быть слишком жесткой. Лучше всего гладить на специальной предназначенной для этого гладильной доске, которая должна быть широкой и устойчивой. Также нужно регулярно заботиться о смене чехлов.
Пренебрежение современными средствами для глажки. В магазинах сегодня продается немало спреев, которые помогают добиться идеально гладкой поверхности. Вы удивитесь, насколько они упростят вашу задачу. Купить такие средства, например, можно на маркетплейсах.
Неправильное хранение выглаженных вещей. Любые усилия пойдут насмарку, если выглаженную вещь сложить как попало.
Используйте плечики, аккуратно складывайте одежду в шкафу. Это избавит вас от лишней глажки, — советует Марина Жукова.
Нельзя гладить вещи, с которых не отстирались пятна. Воздействие высоких температур на пятно приведет к тому, что они просто «запекутся». Отстирать их в следующий раз будет невозможно. Поэтому вещи с «запятнанной» репутацией отправляйте в корзину для белья для повторной стирки.
Пренебрежение чистотой подошвы. Грязным утюгом можно прижечь вещь, даже если температурный режим выбран правильно. Убрать нагар можно с помощью специальных паст. Также подойдет обычная сода и солью. Процедуру проводите на горячей подошве, результат будет намного лучше.
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