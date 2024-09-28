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Posted 28 сентября, 11:38

Published 28 сентября, 11:38

Modified 28 сентября, 11:40

Updated 28 сентября, 11:40

Аварийное здание снесут в деревне под Нижним Тагилом

Аварийное здание снесут в деревне под Нижним Тагилом

28 сентября 2024, 11:38
Фото: 1MI
В деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом планируют снести неэксплуатируемое здание на улице Тагильская, 17А. Постановление об этом уже подписано в администрации города.

Площадь объекта, который демонтируют подрядчики, составляет более 315 квадратных метров. В скором времени будет объявлена закупка для производства работ и дальнейшей утилизации строительного мусора, выяснила редакция TagilCity.ru.

Затем в администрацию города необходимо направить акт о прекращении существования объекта недвижимости. Его должен составить кадастровый инженер.

Напомним, что в Нижнем Тагиле снесли дом на улице Сибирской, в котором 1 августа прогремел взрыв.

Два аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле за 6,7 миллиона рублей
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Постановление#Дом#Снос#Усть-утка#Строители#Екатеринбург
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