Депутаты гордумы Нижнего Тагила попросили повысить тарифы ЖКХ на 15,2%

Posted 28 сентября, 08:00
Published 28 сентября, 08:00
Modified 28 сентября, 08:02
Updated 28 сентября, 08:02
Так, с 1 июля 2025 года в Свердловской области максимальный индекс коммунальных платежей планируется повысить до 8,1%. Однако ставку могут определять и сами муниципалитеты региона.
В Нижнем Тагиле депутаты городской думы написали письмо губернатору, в котором предлагают установить индекс с 1 июля до 31 декабря 2025 года на уровне 15,2%. Народные избранники считают, что таким образом появится больше возможностей для обеспечения качественным оборудованием объектов капитального строительства, пишет ИА «Все Новости».
Кроме того, они заявили, что такое повышение тарифа позволит лучше модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, что ранее стало известно, что жители Свердловской области платят за ЖКХ больше всех в УрФО.
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