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Posted 28 сентября, 08:41

Published 28 сентября, 08:41

Modified 28 сентября, 08:43

Updated 28 сентября, 08:43

Силовики нагрянули в квартиру екатеринбуржца из-за переписки в видеоигре

Доигрался: к свердловчанину нагрянула ФСБ из-за переписки о виртуальном оружии

28 сентября 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney

Силовики нагрянули в квартиру екатеринбуржца из-за переписки в видеоигре

Житель Екатеринбурга рассказал о том, что к нему в квартиру пришли с обыском представители силовых структур. Поводом для визита стала его переписка с другом об оружии в видеоигре.

По словам молодого человека, он увлекается одной из популярных игр. Со своим другом в соцсети он обсуждал как крафтить оружие. Силовики нагрянули с проверкой около шести утра для того, чтобы осмотреть телефон и жилище екатеринбуржца. При этом ему было предъявлено постановление.

Как рассказал игрок, в переписке обсуждались селитра, уголь, а также суперткань и суперкукуруза. Он отметил, что все объяснил и показал силовикам. Они осмотрели шкафы и поинтересовались для чего в квартире столько радиокомпонентов. Оказалось, что они предназначены для ведения YouTube-канала, пишет Baza.

Также, по словам екатеринбуржца, в постановлении было сказано о том, что он может использоваться иностранными спецслужбами для поджогов военкоматов. Но названия этих организаций он узнал впервые.

Жителям Свердловской области напоминают, что ВСУ пытаются привлечь россиян к поджогам зданий.

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#Евгения Сафина#Происшествия#ФСБ#Оружие#Задержание#Игра#18+#Екатеринбург#Переписка
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