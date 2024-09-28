Доигрался: к свердловчанину нагрянула ФСБ из-за переписки о виртуальном оружии

Posted 28 сентября, 08:41
Published 28 сентября, 08:41
Modified 28 сентября, 08:43
Updated 28 сентября, 08:43
По словам молодого человека, он увлекается одной из популярных игр. Со своим другом в соцсети он обсуждал как крафтить оружие. Силовики нагрянули с проверкой около шести утра для того, чтобы осмотреть телефон и жилище екатеринбуржца. При этом ему было предъявлено постановление.
Как рассказал игрок, в переписке обсуждались селитра, уголь, а также суперткань и суперкукуруза. Он отметил, что все объяснил и показал силовикам. Они осмотрели шкафы и поинтересовались для чего в квартире столько радиокомпонентов. Оказалось, что они предназначены для ведения YouTube-канала, пишет Baza.
Также, по словам екатеринбуржца, в постановлении было сказано о том, что он может использоваться иностранными спецслужбами для поджогов военкоматов. Но названия этих организаций он узнал впервые.
Жителям Свердловской области напоминают, что ВСУ пытаются привлечь россиян к поджогам зданий.
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