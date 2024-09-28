Доигрался: к свердловчанину нагрянула ФСБ из-за переписки о виртуальном оружии

По словам молодого человека, он увлекается одной из популярных игр. Со своим другом в соцсети он обсуждал как крафтить оружие. Силовики нагрянули с проверкой около шести утра для того, чтобы осмотреть телефон и жилище екатеринбуржца. При этом ему было предъявлено постановление.