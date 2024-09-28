Двое без сознания: 6 свердловчан пострадали на трассе в горящем микроавтобусе

Помимо водителя, в салоне Toyota находилось еще пять человек. Все пострадали и были госпитализированы. На данный момент известно, что двое находятся без сознания. Водитель грузовика не получил травм. Он ехал из поселка Рефтинский в Челябинск и вез туда продукты.