Двое без сознания: 6 свердловчан пострадали на трассе в горящем микроавтобусе

Posted 28 сентября, 05:43
Published 28 сентября, 05:43
Modified 28 сентября, 05:45
Updated 28 сентября, 05:45
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Сысертском районе. Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД предварительно установили, что водитель микроавтобуса не смог соблюсти дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик. Затем иномарка загорелась.
Помимо водителя, в салоне Toyota находилось еще пять человек. Все пострадали и были госпитализированы. На данный момент известно, что двое находятся без сознания. Водитель грузовика не получил травм. Он ехал из поселка Рефтинский в Челябинск и вез туда продукты.
На место ДТП выезжали пожарные, поток машин регулировали госавтоинспекторы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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