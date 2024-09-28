tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 05:43

Published 28 сентября, 05:43

Modified 28 сентября, 05:45

Updated 28 сентября, 05:45

Микроавтобус загорелся на трассе в Свердловской области

Двое без сознания: 6 свердловчан пострадали на трассе в горящем микроавтобусе

28 сентября 2024, 05:43
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Микроавтобус загорелся на трассе в Свердловской области

На Челябинском тракте в Свердловской области произошла авария в результате которой пострадали шесть человек: водитель и пассажиры микроавтобуса Toyota.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Сысертском районе. Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД предварительно установили, что водитель микроавтобуса не смог соблюсти дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик. Затем иномарка загорелась.

Помимо водителя, в салоне Toyota находилось еще пять человек. Все пострадали и были госпитализированы. На данный момент известно, что двое находятся без сознания. Водитель грузовика не получил травм. Он ехал из поселка Рефтинский в Челябинск и вез туда продукты.

На место ДТП выезжали пожарные, поток машин регулировали госавтоинспекторы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Ранее стало известно, что по вине таксиста в Екатеринбурге в ДТП пострадали две девочки.

Попавшего в ДТП водителя в Екатеринбурге спасли таксист с пассажиром
Узнать подробнее
Читайте также:
187 ДТП с участием детей произошло в Свердловской области с начала годаЖительница Свердловской области отсудила более 39 тысяч за ДТП со шлагбаумомЭкс-механик получил 4 года за гибель 8 человек в ДТП в Лесном
#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Автобус#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика