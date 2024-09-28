Единый цвет такси планируют ввести в Свердловской области

Posted 28 сентября, 12:15
Published 28 сентября, 12:15
Modified 28 сентября, 12:17
Updated 28 сентября, 12:17
В департаменте информполитики пояснили, что нововведения не коснутся тех, кто уже включен в реестр перевозчиков. Изменения должны вступить в силу весной 2026 года.
Цвет автомобилей будет желтым. Однако в правительстве обещают изучить предложения по графическим схемам и вариантам цветов. Планируется проводить общественные обсуждения законопроекта.
Минтранс собирается перенимать опыт тех регионов РФ, в которых цвет такси уже претерпел изменения.
Ранее стало известно, что чиновников и водителей такси в России обяжут ездить на Lada Aura.
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