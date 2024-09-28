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Posted 28 сентября, 12:15

Published 28 сентября, 12:15

Modified 28 сентября, 12:17

Updated 28 сентября, 12:17

Единый цвет такси планируют ввести в Свердловской области

Единый цвет такси планируют ввести в Свердловской области

28 сентября 2024, 12:15
Фото: Изображение Midjourney
Правительство Свердловской области рассматривает опыт других регионов Российской Федерации по введению единого цвета для такси.

В департаменте информполитики пояснили, что нововведения не коснутся тех, кто уже включен в реестр перевозчиков. Изменения должны вступить в силу весной 2026 года.

Цвет автомобилей будет желтым. Однако в правительстве обещают изучить предложения по графическим схемам и вариантам цветов. Планируется проводить общественные обсуждения законопроекта.

Минтранс собирается перенимать опыт тех регионов РФ, в которых цвет такси уже претерпел изменения.

Ранее стало известно, что чиновников и водителей такси в России обяжут ездить на Lada Aura.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Свердловская область#Правительство#Пассажиры#Такси#Водители#Законопроект#Екатеринбург
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