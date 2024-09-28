ИИ проделал столетнюю работу за полгода

Posted 28 сентября, 09:44
Published 28 сентября, 09:44
Modified 28 сентября, 09:46
Updated 28 сентября, 09:46
Эти рисунки представляют собой изображения различных животных, растений, мифических существ и геометрических фигур, вырезанных на поверхности в пустыне, сообщает newkhakasiya.online. С момента своего открытия почти сто лет назад эти таинственные узоры продолжают привлекать внимание исследователей.
Геоглифы находятся примерно в 350 километрах от столицы Перу, Лимы, и их лучше всего видно с высоты. Эти изображения стали одной из ключевых туристических достопримечательностей региона.
Археолог Масато Сакаи из Университета Ямагата подчеркнул, что применение искусственного интеллекта значительно упростило и ускорило процесс создания карт геоглифов. Ранее использовавшийся метод, основанный на визуальном анализе фотографий, был более сложным и не всегда позволял зафиксировать все формы.
Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Они объясняют, как ИИ может повысить качество археологических исследований даже в отношении уже известных объектов. За почти сто лет было выявлено 430 геоглифов, а за последние полгода с помощью ИИ — 303 новых.
Модель искусственного интеллекта продемонстрировала впечатляющие возможности в выявлении едва заметных геоглифов, которые сложно обнаружить без применения специализированных технологий. Среди недавно открытых форм можно выделить линейные геоглифы, изображающие преимущественно диких животных.
Исследователи воспользовались искусственным интеллектом для анализа масштабных геопространственных данных, собранных с помощью авиационных методов, с целью выявить участки, где могут находиться еще геоглифы.
Цивилизация Наска, существовавшая на юго-западе Перу с 200 года до нашей эры до 700 года нашей эры, оставила после себя загадочные линии, включенные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причины их создания до сих пор остаются неопределёнными, и многие учёные предполагают, что эти линии могли иметь астрологическое или религиозное значение.
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