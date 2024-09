ИИ проделал столетнюю работу за полгода

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Они объясняют, как ИИ может повысить качество археологических исследований даже в отношении уже известных объектов. За почти сто лет было выявлено 430 геоглифов, а за последние полгода с помощью ИИ — 303 новых.