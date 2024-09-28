ИИ проделал столетнюю работу за полгода

Цивилизация Наска, существовавшая на юго-западе Перу с 200 года до нашей эры до 700 года нашей эры, оставила после себя загадочные линии, включенные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причины их создания до сих пор остаются неопределёнными, и многие учёные предполагают, что эти линии могли иметь астрологическое или религиозное значение.