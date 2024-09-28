Непристегнутый мужчина ударился головой и погиб в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted 28 сентября, 06:23
Published 28 сентября, 06:23
Modified 28 сентября, 07:07
Updated 28 сентября, 07:07
Сотрудники ГАИ, которые прибыли на место аварии, предварительно установили, что виновником аварии стала 41-летняя женщина, управлявшая LADA Largus. Она поворачивала налево из крайней правой полосы, но не пропустила Chevrolet Cruze.
Оба водителя травмировались. Женщина попала в больницу, а вот водитель Chevrolet после осмотра медиков отправился домой, он был трезв.
В результате дорожной аварии скончался пассажир Chevrolet. Он тоже нарушил правила дорожного движения: не пристегнулся ремнем безопасности. При столкновении мужчина сильно ударился головой. По словам водителя, он не знал погибшего и вез его, приняв заказ на поездку через приложение.
Также выяснилось, что водитель LADA только за 2024 год получила 13 штрафов, в основном за нарушение скорости.
Напомним, что в результате аварии на трассе под Сысертью травмировались шесть человек, так как микроавтобус загорелся. Водитель въехал в грузовик.
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