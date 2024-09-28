Непристегнутый мужчина ударился головой и погиб в ДТП в Нижнем Тагиле

В результате дорожной аварии скончался пассажир Chevrolet. Он тоже нарушил правила дорожного движения: не пристегнулся ремнем безопасности. При столкновении мужчина сильно ударился головой. По словам водителя, он не знал погибшего и вез его, приняв заказ на поездку через приложение.