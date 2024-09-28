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Posted 28 сентября, 06:23

Published 28 сентября, 06:23

Modified 28 сентября, 07:07

Updated 28 сентября, 07:07

Смертельное ДТП произошло ночью в Нижнем Тагиле

Непристегнутый мужчина ударился головой и погиб в ДТП в Нижнем Тагиле

28 сентября 2024, 06:23
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло ночью в Нижнем Тагиле

Пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб в результате аварии в Нижнем Тагиле. Он ударился головой. ДТП случилось 28 сентября после полуночи на Южном подъезде к городу.

Сотрудники ГАИ, которые прибыли на место аварии, предварительно установили, что виновником аварии стала 41-летняя женщина, управлявшая LADA Largus. Она поворачивала налево из крайней правой полосы, но не пропустила Chevrolet Cruze.

Оба водителя травмировались. Женщина попала в больницу, а вот водитель Chevrolet после осмотра медиков отправился домой, он был трезв.

В результате дорожной аварии скончался пассажир Chevrolet. Он тоже нарушил правила дорожного движения: не пристегнулся ремнем безопасности. При столкновении мужчина сильно ударился головой. По словам водителя, он не знал погибшего и вез его, приняв заказ на поездку через приложение.

Также выяснилось, что водитель LADA только за 2024 год получила 13 штрафов, в основном за нарушение скорости.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, что в результате аварии на трассе под Сысертью травмировались шесть человек, так как микроавтобус загорелся. Водитель въехал в грузовик.

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