Озимый лук будет крепким и крупным: названы благоприятные дни для посадки в октябре

Posted 28 сентября, 10:31
Published 28 сентября, 10:31
Modified 28 сентября, 11:07
Updated 28 сентября, 11:07
Озимый лук является отличным решением для получения раннего урожая в весенний период. Он высаживается осенью и успевает укорениться до зимы, а ранней весной начинает активно расти. Рассказываем, как посадить лук правильно.
По рекомендациям Лунного календаря садовода и огородника, в октябре самый благоприятный период для посадки — с 5 по 11 октября. Если вы не успели в этот срок, то сажайте лук 18, 19, 22 и 2З октября.
Для озимого лука рекомендуются следующие сорта:
Качество почвы играет ключевую роль в выращивании озимого лука. Участок должен быть солнечным и хорошо дренированным. Почву следует перекопать на глубину 20-25 см и удалить все сорняки. За несколько недель до посадки в почву нужно внести компост или перепревший навоз, чтобы улучшить ее плодородие. Также можно добавить фосфорные и калийные удобрения.
Когда почва подготовлена, можно переходить к посадке. Осмотрите луковицы и удалите поврежденные или гнилые. Можно замочить луковицы в слабом растворе марганцовки для обеззараживания. Луковицы размещаются на расстоянии 10-15 см друг от друга, между рядами оставляют 20-30 см. Глубина посадки должна составлять 3-5 см, чтобы луковицы не вымыла талая вода.
До наступления устойчивых холодов озимый лук нуждается в определенном уходе:
С наступлением весны мульчу аккуратно снимают, и лук начинает расти.
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Источник: belnovosti.by.
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