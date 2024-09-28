Озимый лук будет крепким и крупным: названы благоприятные дни для посадки в октябре

Качество почвы играет ключевую роль в выращивании озимого лука. Участок должен быть солнечным и хорошо дренированным. Почву следует перекопать на глубину 20-25 см и удалить все сорняки. За несколько недель до посадки в почву нужно внести компост или перепревший навоз, чтобы улучшить ее плодородие. Также можно добавить фосфорные и калийные удобрения.