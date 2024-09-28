tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 10:31

Published 28 сентября, 10:31

Modified 28 сентября, 11:07

Updated 28 сентября, 11:07

Озимый лук будет крепким и крупным: названы благоприятные дни для посадки в октябре

Озимый лук будет крепким и крупным: названы благоприятные дни для посадки в октябре

28 сентября 2024, 10:31
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
В конце сентября дачники готовят грядки для озимого лука. Если все сделать правильно, он даст ранний и обильный урожай. При посадке важно учитывать не только место и погоду, но и время.

Озимый лук является отличным решением для получения раннего урожая в весенний период. Он высаживается осенью и успевает укорениться до зимы, а ранней весной начинает активно расти. Рассказываем, как посадить лук правильно.

Благоприятные дни для посадки озимого лука в октябре

По рекомендациям Лунного календаря садовода и огородника, в октябре самый благоприятный период для посадки — с 5 по 11 октября. Если вы не успели в этот срок, то сажайте лук 18, 19, 22 и 2З октября.

В погребе влажно, как в бане: как избавиться от сырости и сохранить урожай
Узнать подробнее

Какие сорта для посадки лука в зиму выбрать

Для озимого лука рекомендуются следующие сорта:

  • «Штутгартер Ризен» — устойчив к болезням и дает стабильный урожай.
  • «Центурион» — характеризуется хорошей морозостойкостью.
  • «Радар» — устойчив к низким температурам и отличается высокой урожайностью.

Как подготовить почву и посадить озимый лук

Качество почвы играет ключевую роль в выращивании озимого лука. Участок должен быть солнечным и хорошо дренированным. Почву следует перекопать на глубину 20-25 см и удалить все сорняки. За несколько недель до посадки в почву нужно внести компост или перепревший навоз, чтобы улучшить ее плодородие. Также можно добавить фосфорные и калийные удобрения.

Когда почва подготовлена, можно переходить к посадке. Осмотрите луковицы и удалите поврежденные или гнилые. Можно замочить луковицы в слабом растворе марганцовки для обеззараживания. Луковицы размещаются на расстоянии 10-15 см друг от друга, между рядами оставляют 20-30 см. Глубина посадки должна составлять 3-5 см, чтобы луковицы не вымыла талая вода.

Фото: 1MI

Как ухаживать за грядкой с озимым луком осенью

До наступления устойчивых холодов озимый лук нуждается в определенном уходе:

  • Полив. Проведите последний полив за 2-3 недели до заморозков.
  • Мульчирование. Это важный шаг для защиты лука. Используйте солому, торф или перегной, чтобы защитить посадки от морозов.

С наступлением весны мульчу аккуратно снимают, и лук начинает расти.

Ранее эксперт Карелина дала совет, как осенью подготовить почву для посадки огурцов.

Источник: belnovosti.by.

Что нельзя делать с розами осенью: эти ошибки приведут к гибели растения в морозы
Узнать подробнее
Читайте также:
Как подготовить грядку и посадить озимый чеснок: самые важные правилаОсенний день год кормит: как сохранить урожай до весныЗелень, салаты и цветы: какие растения можно посадить на даче осенью
#Лидия Шиманаева#Россия#Окружающая среда#Зима#Дача#Посадка#Лук#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика