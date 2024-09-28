Пешеход в темной одежде погиб под колесами авто на свердловской трассе

Posted 28 сентября, 12:42
Published 28 сентября, 12:42
Modified 28 сентября, 12:44
Updated 28 сентября, 12:44
Авария случилась около полуночи 27 сентября. Молодой человек ехал по трассе на ВАЗ-21093, когда под его колеса с обочины неожиданно выскочил мужчина. Пешеход был в темной одежде без светоотражающих элементов. Водитель не мог его заметить и допустил наезд.
44-летний мужчина-пешеход, житель Асбеста, скончался на месте ДТП. Экспертиза установила, что водитель был трезвым, права он получил полгода назад. Проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
А в Нижнем Тагиле погиб пассажир иномарки. Он ехал на попутной машине и не пристегнул ремень безопасности. В Chevrolet врезалась водитель LADA Largus, нарушившая ПДД.
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