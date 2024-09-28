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Posted 28 сентября, 12:42

Published 28 сентября, 12:42

Modified 28 сентября, 12:44

Updated 28 сентября, 12:44

Пешеход в темной одежде погиб под колесами авто на свердловской трассе

Пешеход в темной одежде погиб под колесами авто на свердловской трассе

28 сентября 2024, 12:42
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Белоярском районе на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло смертельное ДТП. Погиб пешеход, который в темноте выскочил под колеса ВАЗа.

Авария случилась около полуночи 27 сентября. Молодой человек ехал по трассе на ВАЗ-21093, когда под его колеса с обочины неожиданно выскочил мужчина. Пешеход был в темной одежде без светоотражающих элементов. Водитель не мог его заметить и допустил наезд.

44-летний мужчина-пешеход, житель Асбеста, скончался на месте ДТП. Экспертиза установила, что водитель был трезвым, права он получил полгода назад. Проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

А в Нижнем Тагиле погиб пассажир иномарки. Он ехал на попутной машине и не пристегнул ремень безопасности. В Chevrolet врезалась водитель LADA Largus, нарушившая ПДД.

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#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Смерть#ГАИ#Пешеход#Трасса#Водитель#18+#Екатеринбург#Белоярский ГО
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