Пешеход в темной одежде погиб под колесами авто на свердловской трассе

Авария случилась около полуночи 27 сентября. Молодой человек ехал по трассе на ВАЗ-21093, когда под его колеса с обочины неожиданно выскочил мужчина. Пешеход был в темной одежде без светоотражающих элементов. Водитель не мог его заметить и допустил наезд.